Governo federal destina quase R$ 60 milhões para escolas na Zona da Mata

247 - O Ministério da Educação anunciou nesta segunda-feira (16) um pacote de investimentos para reconstruir a rede escolar da Zona da Mata mineira, severamente atingida pelas fortes chuvas que devastaram a região nas últimas semanas. O ministro Camilo Santana divulgou as medidas durante reunião realizada na Prefeitura de Juiz de Fora, em encontro com a prefeita Margarida Salomão e representantes de instituições de ensino locais. Conforme o governo brasileiro, o principal investimento anunciado chega a quase R$ 60 milhões, destinados à construção de novas unidades escolares em substituição às que sofreram danos estruturais irreparáveis. O anúncio contempla cinco escolas da rede municipal de Juiz de Fora e uma unidade no município de Ubá, também afetado pelas chuvas.

Em Juiz de Fora, as escolas que receberão novas estruturas são: Escola Municipal Antônio Faustino da Silva, Escola Municipal Santa Catarina Labouré, Escola Municipal Clotilde Peixoto Hargreaves, Escola Municipal Georg Rodembach e Escola Municipal Adenilde Petrina. Em Ubá, a Escola Municipal Deputado Filipe Balbi também está incluída no programa de reconstrução.

Paralelamente às obras de maior porte, o MEC destinará R$ 5,08 milhões em caráter emergencial para reparos imediatos nas escolas municipais de Juiz de Fora. Os recursos serão repassados diretamente às unidades por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e cobrirão intervenções como pintura, manutenção e recuperação das estruturas físicas comprometidas pelas enxurradas.

O ministro Camilo Santana explicou a lógica do investimento em duas frentes. "O objetivo é assegurar que as escolas tenham condições de funcionamento o mais rápido possível, ao mesmo tempo em que avançamos na reconstrução das unidades mais afetadas", declarou.

A dimensão dos danos justifica a urgência das medidas. Levantamento elaborado pela Secretaria Municipal de Educação de Juiz de Fora e encaminhado ao MEC identificou 147 escolas afetadas pelas chuvas, com diferentes níveis de comprometimento da infraestrutura. Do total, 16 unidades chegaram a ser utilizadas como abrigos de emergência para desabrigados, com custo estimado de R$ 634 mil em recuperação. Outras 74 escolas sofreram alagamentos, com danos avaliados em R$ 2,41 milhões, enquanto 57 unidades registraram comprometimento estrutural, com estimativa de R$ 2,03 milhões em reparos.

A soma desses valores resultou na estimativa inicial de R$ 5,08 milhões para a recuperação da infraestrutura educacional do município — montante que corresponde exatamente ao valor do repasse emergencial anunciado pelo MEC por meio do PDDE.

Outro ponto abordado durante a reunião foi o impacto das interrupções no calendário letivo. O ministro informou que o Ministério da Educação mantém interlocução com o Conselho Nacional de Educação (CNE) para avaliar medidas que evitem prejuízos acadêmicos aos estudantes das redes municipais atingidas, sem detalhar ainda quais alterações poderão ser adotadas.

Os investimentos anunciados em Juiz de Fora integram uma resposta mais ampla do governo federal às consequências das chuvas na Zona da Mata mineira, região que concentrou alguns dos impactos mais graves registrados no estado nas últimas semanas.