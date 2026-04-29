Caetano Veloso agradece Otto Alencar por desmontar fake news de bolsonarista no Senado: 'Tenho horror a armas!'
Na sabatina de Jorge Messias, Marcio Bittar afirmou que o artista "pegou em armas" na ditadura; Otto Alencar rebateu: Caetano "só pegou no violão".
247 - O músico Caetano Veloso se manifestou nesta quarta-feira (29) após ter seu nome citado durante a sabatina de Jorge Messias, indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF), no Senado. O episódio envolveu uma declaração falsa do senador bolsonarista Marcio Bittar (PL-AC), que afirmou que o artista teria "pegado em armas" durante a ditadura militar. As informações são do G1.
A afirmação foi imediatamente contestada pelo senador Otto Alencar (PSD-BA), que interveio na sessão para corrigir o registro feito em plenário. "Marcio Bittar, apenas peço que Vossa Excelência retire da sua fala: Caetano Veloso nunca pegou em armas. Só pegou, a vida inteira, no violão."
"Meu agradecimento ao senador Otto Alencar por restabelecer a verdade e desfazer mais uma FAKE NEWS repetida com tanta convicção. Tenho horror a armas! Como bem foi dito, me armo apenas do violão, da palavra e da canção. Abraçaço.", reiterou o cantor baiano nas redes sociais.