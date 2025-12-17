Caetano Veloso denuncia acordão para aprovar dosimetria

247 – O cantor e compositor Caetano Veloso usou as redes sociais para fazer um alerta contundente sobre o que classificou como um “acordão” em curso no Senado Federal, envolvendo a votação de um texto que pode reduzir significativamente as penas aplicadas aos condenados pela trama golpista contra a democracia brasileira, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em publicação feita no X (antigo Twitter), Caetano afirmou que a proposta está sendo levada a voto “a toque de caixa”, sem debate público e sem qualquer discussão com a sociedade. O texto em análise trata da dosimetria das penas para crimes contra o Estado democrático de direito e, na prática, pode resultar em uma espécie de anistia indireta ou “anistia light” para envolvidos em tentativas de ruptura institucional.

“É terrível! Neste exato momento, a toque de caixa, o Senado Federal está pronto para votar um texto que dê anistia light para quem cometeu ou venha a cometer crimes contra a democracia”, escreveu o compositor.

Segundo Caetano, a tramitação acelerada e sem transparência revela a gravidade do movimento político em curso no Congresso. “É isso que está sendo votado agora no Senado, decidido com pressa, sem discussão com a sociedade”, afirmou.

O artista alertou ainda para o efeito simbólico e político da medida, caso venha a ser aprovada. “Se o Senado aprovar esse texto, o Congresso estará dizendo que tentar golpe de estado, no Brasil pode sair barato!”, escreveu.

A proposta em discussão é vista por críticos como um instrumento para suavizar as punições impostas ou futuras condenações relacionadas à tentativa de golpe, beneficiando diretamente figuras centrais da articulação golpista, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ao encerrar a postagem, Caetano sintetizou sua crítica de forma direta: “Acordão!!”, expressando a percepção de que há um entendimento político amplo para reduzir a responsabilização penal de crimes que atentaram contra a democracia.