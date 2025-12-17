Jaques Wagner afirma que PT fechou questão contra dosimetria a golpistas e nega acordo

247 - O senador Jaques Wagner (PT-BA) afirmou nesta quarta-feira (17) que o PT fechou questão contra a proposta que diminui as penas aos envolvidos na trama golpista. As declarações surgem em meio à votação do chamado PL da dosimetria no Senado.

Wagner afirmou que uma confusão de informações começou quando, no mesmo projeto, foi inserida a proposta de taxação para a chamada classe "BBB", dos super-ricos. "O que queremos é aumentar as taxas para os BBBs, o que interessa ao governo, enquanto eles votam o que querem", disse o senador.

Ele afirmou que o PT fechou questão contra a proposta e negou a existência de um suposto acordo envolvendo o comprometimento da punição aos golpistas envolvidos na tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023.

"Fechamos questão no PT e a orientação é contra a dosimetria", afirmou, em vídeo postado na rede X.

Em plenário, durante a sessão deliberativa nesta noite, Wagner anunciou que "tem acordo" para o andamento da votação da proposta.