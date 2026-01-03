Caiado celebra ataque dos EUA à Venezuela como "dia da libertação"

247 - O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), manifestou apoio à ofensiva dos Estados Unidos contra a Venezuela e adotou um discurso celebratório em relação aos acontecimentos registrados neste sábado (3). Em publicação nas redes sociais, Caiado classificou o episódio como um marco histórico e afirmou que a ação representa a libertação do povo venezuelano.

A declaração foi divulgada em uma postagem do próprio governador, repercutida após o anúncio da operação militar norte-americana contra o país sul-americano. Ao se posicionar sobre o tema, Caiado utilizou termos duros para se referir ao governo venezuelano e expressou expectativa de mudanças profundas no cenário político do país.

“Que este 3 de janeiro entre para a história como o dia da libertação do povo venezuelano, oprimido há mais de 20 anos pela narcoditadura chavista. Que a democracia, a liberdade e a prosperidade se instalem no país”, escreveu o governador de Goiás.

A manifestação de Caiado se soma a posicionamentos divergentes no cenário político brasileiro diante da agressão dos Estados Unidos à Venezuela. Enquanto lideranças e partidos de esquerda têm condenado a ação como violação do direito internacional e da soberania venezuelana, setores da direita brasileira veem a ofensiva como um passo necessário para a derrubada do governo chavista.

O posicionamento do governador goiano ocorre em meio a uma escalada de reações internacionais, que incluem críticas de chefes de Estado, ex-líderes políticos e partidos de diferentes países, além de alertas sobre os riscos de instabilidade regional e de precedentes perigosos no sistema internacional.