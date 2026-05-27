Caiado diz que não discutiu possibilidade de ser vice de Zema na eleição presidencial

247 - O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) negou nesta quarta-feira (27) ter discutido a possibilidade de integrar como vice uma eventual chapa presidencial liderada pelo ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo). Segundo a CNN Brasil, a reunião entre os dois políticos, realizada em São Paulo, teve como pauta a articulação direitista para evitar divisões no segundo turno da disputa presidencial de 2026.

Caiado afirmou que o encontro não tratou da formação de chapa presidencial. "Não sei de onde foi tirada essa notícia. Realmente, uns dão que eu serei vice dele, outros que ele será meu vice. Então, a conversa não teve esse nível de entendimento", declarou. De acordo com Caiado, nenhum dos dois colocou a possibilidade de compor chapa durante a conversa.

"Ninguém se colocou para fazer parte da chapa de A ou da chapa de B", afirmou. O ex-governador goiano disse ainda que a principal preocupação debatida com Zema foi a preservação da unidade do campo conservador para a etapa decisiva da eleição presidencial.

"Não podemos criar uma situação de inviabilização da centro-direita no segundo turno", disse. Caiado também mencionou o peso político de Jair Bolsonaro (PL) em uma eventual disputa contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Temos conhecimento da força, hoje, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é fundamental para nós batermos o Lula", afirmou.

Segundo Caiado, um novo encontro com Zema já foi marcado para daqui a dez dias, novamente em São Paulo. Mais cedo, aliados do ex-governador de Goiás minimizaram a possibilidade de uma chapa conjunta entre Caiado e Zema na corrida presidencial.

Na terça-feira (26), Zema esteve no escritório de Caiado, em São Paulo, para discutir uma possível aliança eleitoral. Integrantes da pré-campanha de Caiado negaram que tenha sido debatida a hipótese de o político do PSD ocupar a vice em uma composição encabeçada por Zema.