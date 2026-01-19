Camilo Santana confirma saída do Ministério da Educação

247 - O ministro da Educação, Camilo Santana, confirmou que pretende deixar o comando do Ministério da Educação (MEC) após a conclusão e apresentação de um balanço das ações da pasta referentes ao ano de 2025. Segundo ele, a saída será discutida com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) depois da consolidação dos principais resultados do ministério, como parte de um processo planejado de transição.

De acordo com Camilo Santana, o balanço deve ser apresentado até março, período a partir do qual ele pretende se dedicar integralmente à agenda eleitoral de 2026.

Durante a conversa, o ministro explicou que o objetivo do levantamento é organizar e apresentar os resultados do trabalho desenvolvido ao longo do ano. “Estamos fazendo um balanço de 2025 das ações do MEC. No país e no Ceará não podemos retroceder”, afirmou Camilo Santana, em declaração literal aos jornalistas.

O ministro já manifestou publicamente apoio à reeleição do presidente Lula e do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT). Além disso, atua politicamente para viabilizar sua própria candidatura ao Senado nas eleições de 2026, movimento que explica a necessidade de se afastar do cargo dentro do prazo legal.

Camilo Santana também destacou o volume de investimentos direcionados ao Ceará durante o atual governo, afirmando que o estado vive o maior ciclo de investimentos estruturantes de sua história. Na avaliação do ministro, esse cenário reforça a importância da continuidade do projeto político em curso.

Segundo ele, ainda está prevista uma reunião com o presidente Lula para alinhar tanto a apresentação do balanço dos anos de governo à frente do MEC quanto os detalhes do planejamento político de sua saída. Nos bastidores do Palácio do Planalto, a avaliação é de que a movimentação faz parte da reorganização do governo diante da antecipação das articulações eleitorais para 2026.