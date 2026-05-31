Carlos Bolsonaro aparece com celular em visita ao pai e pode ter violado regra do STF

247 - O ex-vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro postou no sábado (30) nas redes sociais uma foto com o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. Na postagem, Carlos Bolsonaro aparece na foto segurando um celular, o que violaria as condições determinadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para a visitação ao ex-presidente.

De acordo com a determinação, foi estabelecido que celulares de visitantes de Bolsonaro sejam entregues aos policiais na entrada.

Na postagem, Carlos Bolsonaro disse que o pai está enfrentando uma crise de soluço. "Anteontem e ontem, ele enfrentou fortes crises de soluço, que não evoluíram para um quadro mais grave por estar sendo monitorado em um ambiente adequado. Situação diferente da ocorrida na Papuda, quando sofreu uma broncoaspiração e, por muito pouco, não morreu", escreveu.

Em setembro de 2025, o STF condenou Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão por liderar a trama golpista. Em 24 de março deste ano, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, concedeu por 90 dias prisão domiciliar a Jair Bolsonaro, em razão de problemas de saúde.