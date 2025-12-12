Carlos Bolsonaro divulga primeiro vídeo de Bolsonaro dormindo na cadeia com crise de soluços (vídeo)

247 - Um vídeo divulgado nas redes sociais pelo ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL) chamou atenção ao mostrar Jair Bolsonaro dormindo e apresentando episódios de soluços. As imagens foram publicadas com o objetivo de expor o estado de saúde do ex-mandatário, que atualmente está preso na sede da Polícia Federal, em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. No texto da postagem, Carlos Bolsonaro descreve a condição clínica do pai e afirma que o quadro se agrava com o passar do tempo.

Vídeo divulgado nas redes sociais

Segundo Carlos, a decisão de tornar público o vídeo foi difícil e emocionalmente dolorosa. Ele afirmou que não pretendia expor o pai dessa forma, mas considerou necessário tornar visível uma realidade que, segundo ele, não pode mais ser ignorada.

“Eu não pretendia tornar público um vídeo que expõe meu pai em mais uma situação terrível como os reflexos da facada que levou de antigo integrante do PSOL – o fato exposto registrado antes da sua prisão arbitrária se faz necessário e me dilacera de forma que não sei explicar – porque é doloroso demais encarar aquilo que meus próprios olhos veem diariamente, quando estou com ele. Mas a realidade é impossível de ignorar”, escreveu.

Declarações de Carlos Bolsonaro

Na sequência, Carlos Bolsonaro afirmou que o pai precisa de cuidados médicos constantes e que sua saúde exige acompanhamento ininterrupto. De acordo com ele, os episódios mostrados no vídeo não representam o pior cenário enfrentado pelo ex-mandatário. “Existem episódios muito mais graves do que os que aparecem nesse vídeo, e eles representam risco real e imediato à sua vida”, afirmou.

Argumento jurídico da família

A família Bolsonaro vem sustentando juridicamente a tese de que Jair Bolsonaro é idoso e sofre com diversos problemas de saúde, o que fundamentaria um pedido de prisão domiciliar por razões humanitárias. Carlos voltou a defender esse argumento ao mencionar riscos associados ao quadro clínico do pai.

“Se ele broncoaspirar por causa do refluxo constante, ele pode morrer com a crescente pressão sofrida paulatinamente nos últimos tempos. Sem cuidados médicos contínuos, acompanhamento ininterrupto e ambiente adequado, estamos diante de uma tragédia anunciada”, declarou.

Situação de Jair Bolsonaro na prisão

Apesar das alegações, Jair Bolsonaro permanece sob custódia na Polícia Federal, onde é acompanhado de forma contínua. Por decisão judicial, seus médicos têm acesso liberado para monitorar sua condição de saúde durante o período de detenção.

Mesmo preso, o ex-mandatário indicou o filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), como seu representante na disputa presidencial de 2026.