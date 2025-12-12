STF avalia transferir Bolsonaro para a Papudinha após reclamações

247 - O Supremo Tribunal Federal (STF) analisa a possibilidade de transferir o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) da Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal para o 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como Papudinha. A discussão ocorre em meio a reclamações do ex-chefe do Executivo sobre as condições do local onde está custodiado desde 22 de novembro e à avaliação de que uma prisão domiciliar ainda é considerada improvável neste momento. As informações são da CNN Brasil.

A eventual mudança passou a ser defendida inclusive por aliados políticos e familiares de Bolsonaro. O argumento central é que o espaço atualmente ocupado pelo ex-presidente na Polícia Federal é reduzido, com cerca de 12 metros quadrados, e não dispõe de estrutura médica permanente para situações de emergência.

Segundo relatos encaminhados à emissora, Bolsonaro tem se queixado também do barulho constante de um gerador no prédio da PF e da sensação de isolamento. Já a Papudinha, além de oferecer uma área significativamente maior — aproximadamente 60 metros quadrados —, conta com equipe médica própria do sistema prisional do Distrito Federal, o que é visto como um diferencial em caso de necessidade de atendimento imediato.

O 19º Batalhão da PM é o mesmo local onde cumpre pena o ex-ministro da Justiça Anderson Torres. A estrutura inclui cozinha, quintal, banheiro, sala, quarto, lavanderia, além de itens como ventilador e televisão, o que representa condições distintas das encontradas atualmente por Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal.

O ministro Alexandre de Moraes considera a possibilidade da transferência, mas avalia que qualquer decisão nesse sentido só deve ser tomada após a realização de uma nova perícia médica. A defesa do ex-presidente sustenta que ele necessita passar por uma intervenção cirúrgica em razão de uma crise permanente de soluços.

Como os exames apresentados anteriormente à Suprema Corte foram considerados antigos, Moraes determinou a realização de uma nova avaliação clínica para atualizar o quadro de saúde do ex-presidente antes de deliberar sobre a eventual mudança de local de custódia.

A Papudinha ganhou o apelido de “Tremembé de Brasília” por já ter abrigado diversos presos de destaque na política nacional. Entre os nomes que já passaram pela carceragem estão José Dirceu, Valdemar Costa Neto, Marcos Valério e Paulo Maluf.