Carol Proner e Gisele Cittadino lançam no Rio livro sobre o 8 de janeiro

247 - Depois de uma primeira apresentação em Brasília, o Rio de Janeiro recebe, no dia 8 de janeiro de 2026, o lançamento do livro 8 de Janeiro: golpe derrotado, democracia preservada. Organizada pelas professoras Gisele Cittadino e Carol Proner, a obra reúne análises jurídicas, acadêmicas e políticas sobre os ataques às instituições ocorridos no início de 2023 e os fatores que impediram a ruptura da ordem constitucional no Brasil.

O livro propõe uma leitura abrangente do 8 de janeiro, tratando o episódio não como um fato isolado, mas como o desfecho de um processo contínuo de deslegitimação do sistema democrático, marcado pela recusa dos resultados eleitorais e por ofensivas sucessivas contra as instituições republicanas.

Ao longo dos textos, juristas, pesquisadores e acadêmicos abordam os acontecimentos a partir de múltiplas perspectivas, destacando a importância da Constituição, do Estado de Direito e da atuação institucional para conter a escalada autoritária. A publicação também se posiciona contra tentativas de minimizar, relativizar ou apagar a gravidade dos ataques, reafirmando o compromisso com a preservação da memória democrática.

O lançamento no Rio reforça o papel histórico da cidade como espaço de reflexão política, jurídica e cultural. O encontro pretende estimular o debate público sobre os riscos permanentes do autoritarismo e sobre a necessidade de consolidar uma cultura democrática capaz de lidar com derrotas políticas sem recorrer à violência ou à ruptura institucional.

Mais do que um registro analítico, o livro assume a memória como eixo central. A data de 8 de janeiro é tratada como um marco que deve ser lembrado criticamente, não celebrado, para que episódios semelhantes não se repitam no futuro.

O evento é aberto ao público e contará com a presença das organizadoras, Gisele Cittadino e Carol Proner, além de autores da obra, convidados e representantes dos meios acadêmico, jurídico e político.

Serviço

Lançamento do livro: 8 de Janeiro: golpe derrotado, democracia preservada

Data: 8 de janeiro de 2026

Horário:

17h30

– Abertura 18h

– Fala de convidados 18h30

– Apresentação do livro 19h – Coquetel

Local: ABI – Associação Brasileira de Imprensa Auditório do 7º andar Rua Araújo Porto Alegre, 71 – Centro

Cidade: Rio de Janeiro