Caso Epstein: documentos citam modelos brasileiras e MPF apura citação sobre o RN

247 - Milhares de documentos divulgados recentemente pelo governo dos Estados Unidos sobre o criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein revelam contatos mantidos por ele com mulheres brasileiras ligadas ao universo da moda. As mensagens, segundo a Folha de São Paulo, apontam pedidos de fotos, promessas de envio de dinheiro, organização de viagens e referências diretas a São Paulo, Paris e Nova York, em diálogos que se estendem por anos.

Os arquivos foram liberados nas últimas semanas pelas autoridades estadunidenses. Parte do material chegou a ser retirada do ar após a identificação de vítimas. Segundo a reportagem, os e-mails não trazem clareza sobre a ocorrência de crimes específicos, já que o contexto é limitado e as conversas não detalham ações ilegais de forma explícita. Por essa razão, os nomes das brasileiras mencionadas foram preservados.

Documentos divulgados nos EUA expõem contatos com brasileiras

Os registros mostram que Epstein manteve trocas de mensagens com modelos brasileiras desde pelo menos 2006, antes de sua primeira prisão. Em diferentes trechos, ele aparece sendo convidado para festas, falando sobre viagens ao Brasil e solicitando que interlocutoras apresentassem outras mulheres quando ele estivesse no país.

Em uma das conversas, após uma mulher afirmar que tinha “algo” para ele, Epstein respondeu: “Estou esperando por foto.” Em outra mensagem enviada em dezembro daquele ano, ele escreveu: “Princesa, onde você está? Estarei em São Paulo nesta semana. Quem está lá?”

Mensagens citam envio de dinheiro e pedidos de fotos

Os documentos também apontam episódios em que Epstein ofereceu ajuda financeira a brasileiras. Em 2012, ele trocou uma série de mensagens com uma modelo brasileira, que agradeceu repetidas vezes o apoio.

“Meu amor, obrigada por tudo. Você é incrível. Obrigada por se importar comigo. Eu gosto muito de você. Não só pelo sexo, mas pelo seu coração. Espero te ver em breve”, escreveu ela em fevereiro de 2012.

Em julho do mesmo ano, voltou a enviar agradecimentos: “Sinto muito sua falta, obrigada por tudo, por sempre estar perto de mim. Você é o melhor. Não se esqueça de que você vive no meu coração.”

Em uma das conversas, Epstein perguntou se ela poderia viajar e afirmou que disponibilizaria um avião. Em outro trecho, ofereceu transferência bancária e questionou: “Você tem alguma conta bancária em que eu possa mandar dinheiro?” A interlocutora respondeu enviando informações de um banco brasileiro.

Caso envolvendo Natal é encaminhado a unidade contra tráfico internacional

Um dos episódios citados nos arquivos passou a ser analisado pelo Ministério Público Federal (MPF) em Natal, no Rio Grande do Norte. A movimentação começou após o procurador-chefe Gilberto Barroso de Carvalho Júnior comunicar, em ofício interno, ter recebido informações “dando conta do aliciamento e envio de mulher residente nos arredores de Natal/RN possivelmente para a prática de atos sexuais com a pessoa de Jeffrey Epstein, nos EUA”.

A troca interna de ofícios teve início depois de jornalistas e sites do estado noticiarem que havia menções a uma mulher de Natal em mensagens divulgadas. Os e-mails, datados de 2011 e obtidos pela BBC News Brasil, não confirmam que houve aliciamento nem informam a idade da pessoa citada. Ainda assim, indicam que Epstein demonstrou interesse após ela ser apresentada por uma conhecida, que também tentou sugerir outras amigas.

As mensagens detalham a organização para emissão de passaporte, planejamento de viagem aos Estados Unidos e pedidos diretos de Epstein por imagens. Segundo os documentos, ele solicitou fotos em “lingerie ou biquíni”. O caso foi encaminhado à Unidade Nacional de Enfrentamento ao Tráfico Internacional de Pessoas e ao Contrabando de Imigrantes.

E-mails mostram referência a prisão de 2008 e viagens ao Brasil

Os registros também incluem uma mensagem enviada em 28 de junho de 2008, poucos dias antes de Epstein se declarar culpado em acusações relacionadas à solicitação de prostitutas menores de idade. Em um dos trechos, ele escreveu: vai para a cadeia por um ano, começando na segunda. Te desejo boa sorte.” Em outro ponto, aparece um e-mail com o título “Save the Date”, reunindo nomes e contatos de diversas modelos brasileiras e empresários ligados ao setor da moda.

Há ainda mensagens em que Epstein fala de deslocamentos entre países. Em uma delas, ele avisa que estava em Paris e pergunta se havia “any friends” por lá. Em outra conversa, volta a mencionar o Brasil e pede que mulheres sejam apresentadas a ele quando viajasse.

Jean-Luc Brunel aparece em registros e cita passagem pelo RN

Os documentos também mencionam Jean-Luc Brunel, agente de modelos francês descrito como parceiro de Epstein. Em uma das mensagens, Natal aparece novamente quando Brunel diz a Epstein que esteve na cidade em 2010.

Brunel foi encontrado morto na prisão em Paris, na França, em 2022. Ele estava detido desde o início de uma investigação formal após ser acusado de assédio sexual e estupro contra jovens com idades entre 15 e 18 anos na França. Brunel negava as acusações.

Discussões revelam cobranças e pressão por “trocas”

Outra troca de e-mails, datada de 2010, mostra Epstein discutindo com uma mulher endividada, cujo nome foi ocultado. Não é possível confirmar se ela era brasileira ou se apenas atuava no mercado nacional, mas a interlocutora menciona que participaria de um desfile descrito como “um grande evento”, com “supermodelos brasileiras”.

Ela afirma ter uma dívida de “US$ 26 mil” relacionada a uma casa em Nova York e escreve: “por favor, me ajude. Eu só quero trabalhar, fazer uma carreira e ir ao Brasil.”

Epstein responde reclamando que a mulher sempre fazia pedidos: “Acho que é hora de você perceber que toda vez que fala comigo, você me pede algo, toda vez.” Em seguida, acrescenta: “seria bom se, de vez em quando, você desse algo em troca ou oferecesse algo.”

A interlocutora responde dizendo que ele era exigente e que não conhecia muitas garotas: “eu não conheço muitas garotas. Quero fazer tudo por você, mas me peça algo que eu realmente possa fazer.” Epstein volta a criticá-la por falta de gratidão e escreve: “Você nunca manda nem um agradecimento." Em outro trecho, afirma: “Você nunca manda nem um biscoito.” E conclui: “não é assim que um amigo se comporta.”

Os documentos divulgados pelas autoridades americanas continuam sendo analisados por veículos internacionais e brasileiros, e, no Brasil, o caso envolvendo Natal passou a integrar a apuração do Ministério Público Federal, que encaminhou o material para a unidade responsável por investigar tráfico internacional de pessoas e contrabando de imigrantes.