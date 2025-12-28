Caso Master: PF aprofunda apurações no Amapá e no Rio

247 - As investigações conduzidas pela Polícia Federal avançam sobre operações financeiras envolvendo o Banco Master e fundos de previdência dos estados do Rio de Janeiro e do Amapá. As apurações são coordenadas pelas superintendências regionais da PF e buscam esclarecer movimentações classificadas como irregulares no relacionamento entre a instituição financeira e os fundos públicos.

No total, os fundos de previdência dos dois estados investiram aproximadamente R$ 1,5 bilhão no Banco Master, valor que passou a ser examinado com maior profundidade pelos investigadores. O foco está na legalidade das aplicações, nos critérios adotados para os aportes e em eventuais prejuízos ao patrimônio previdenciário dos servidores públicos.

As informações foram reveladas inicialmente pelo jornalista Lauro Jardim, em publicação no jornal O Globo, e indicam que a Polícia Federal intensificou diligências e análises documentais nos dois estados, ampliando o escopo das investigações já em curso.

Paralelamente, outro eixo de apuração segue em ritmo acelerado no Congresso Nacional. A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do INSS continua investigando a suposta relação entre Lulinha e o empresário conhecido como Careca do INSS. Segundo o relato, os trabalhos da comissão avançam de forma contínua, com novos levantamentos e cruzamentos de dados.

O Banco Master, cuja fachada em São Paulo foi registrada em imagem da Agência Brasil, tornou-se um dos pontos centrais do inquérito, em meio ao aprofundamento das análises sobre a destinação dos recursos e a governança das operações financeiras investigadas.

As apurações seguem em andamento, tanto no âmbito da Polícia Federal quanto no Congresso, sem prazo definido para conclusão.