Caso Master: Vorcaro diz ter ‘interesse no esclarecimento completo dos fatos’

247 - A Polícia Federal realizou nesta quarta-feira uma nova fase da Operação Compliance Zero, que tem como foco o Banco Master e seu controlador, Daniel Vorcaro. A ação inclui mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao empresário e a familiares, além de outros investigados, em diferentes estados do país. O caso envolve suspeitas de fraudes financeiras de grande escala e está sob sigilo judicial.

Em nota divulgada à imprensa, a defesa de Daniel Vorcaro afirmou que tomou conhecimento da medida e destacou que o empresário “tem colaborado integral e continuamente com as autoridades competentes”.

Segundo os advogados, “todas as medidas judiciais determinadas no âmbito da investigação serão atendidas com total transparência”. A defesa também informou que ainda não teve acesso aos autos do processo, mas ressaltou que Vorcaro “permanece à disposição para prestar esclarecimentos sempre que solicitado, reforçando seu interesse no esclarecimento completo dos fatos e no encerramento célere do inquérito”. O comunicado acrescenta ainda a “confiança no devido processo legal”, afirmando que a atuação seguirá “dentro dos limites constitucionais”.

Além de Vorcaro, a operação também tem como alvos o empresário Nelson Tanure e o investidor João Carlos Mansur, ex-presidente da gestora Reag Investimentos. Até o momento, as defesas de ambos não foram localizadas para comentar o caso. Agentes da Polícia Federal estiveram em endereços associados a Tanure, mas não o encontraram inicialmente. Ele acabou localizado no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, quando embarcaria em um voo nacional, ocasião em que teve o celular apreendido.

Os mandados foram cumpridos em São Paulo — inclusive na Avenida Faria Lima, um dos principais centros financeiros da capital paulista — além de endereços na Bahia, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. Durante a operação, o cunhado de Vorcaro, Fabiano Campos Zettel, chegou a ser detido no aeroporto ao tentar embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, mas foi liberado em seguida. Segundo a Polícia Federal, a detenção ocorreu apenas para viabilizar a realização da ação policial.

A investigação sobre o Banco Master chegou ao Supremo Tribunal Federal no fim do ano passado, por decisão do ministro Dias Toffoli, que determinou o sigilo integral do processo. Relator do caso, Toffoli autorizou medidas iniciais, entre elas uma acareação realizada no próprio tribunal.

De acordo com a Polícia Federal, o foco do inquérito é a suposta venda de títulos de crédito falsos. O Banco Master teria emitido Certificados de Depósito Bancário (CDBs) com promessa de rendimentos de até 40% acima da taxa básica do mercado, retorno considerado irreal pelas autoridades. A estimativa preliminar aponta que o volume das fraudes investigadas pode alcançar R$ 12 bilhões.