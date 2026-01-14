Cunhado de Vorcaro e maior doador de Tarcísio é alvo da PF

247 - O pastor evangélico Fabiano Campos Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, foi preso na manhã desta quarta-feira (14) pela Polícia Federal na segunda fase da Operação Compliance Zero, que mira suspeitas de irregularidades no Banco Master. Zettel foi o maior doador individual das campanhas de Jair Bolsonaro (PL) e de Tarcísio de Freitas (Republicanos) nas eleições de 2022.

Segundo os registros da Justiça Eleitoral, Fabiano Zettel destinou R$ 3 milhões à campanha de Jair Bolsonaro, então presidente da República, e outros R$ 2 milhões à campanha de Tarcísio de Freitas ao governo de São Paulo, totalizando R$ 5 milhões em doações eleitorais no mesmo pleito.

Os valores colocam o pastor no topo da lista de doadores individuais das duas campanhas, ficando atrás apenas dos repasses realizados diretamente pelos partidos por meio do fundo eleitoral, que alcançaram cifras significativamente superiores. A expressiva contribuição chamou atenção por ocorrer em meio à crescente exposição de Daniel Vorcaro no noticiário político, econômico e judicial.

O Governo de São Paulo afirmou que a campanha de Tarcísio de Freitas contou com mais de 600 doadores e que todas as doações respeitaram a legislação eleitoral. O comunicado também buscou afastar qualquer vínculo pessoal entre o governador e o doador. “O governador não possui qualquer vínculo ou relação com o doador citado, bem como conhecimento prévio sobre possíveis condutas que não dizem respeito à campanha. Vale destacar que a prestação de contas de Tarcísio foi devidamente aprovada pela justiça eleitoral”, informou o governo paulista.

As doações feitas por Fabiano Zettel se somam a outros elementos que indicam a proximidade do entorno de Daniel Vorcaro com o meio político. Proprietário do banco Master, o banqueiro tornou-se personagem central de uma série de controvérsias que envolvem o sistema financeiro, o Banco Central, o Judiciário e agentes públicos. Zettel é casado com Natália Vorcaro Zettel, irmã do banqueiro, e ambos já atuaram conjuntamente em diferentes empreendimentos.

O pastor já ocupou cargo de direção na Super Empreendimentos, empresa citada no processo de liquidação do banco Master e em investigações que apuram o uso de fundos de investimento para lavagem de dinheiro pelo crime organizado. Além disso, ele é fundador e CEO da Moriah Asset, fundo voltado à negociação de participações em empresas fora da bolsa de valores, conciliando a atuação no mercado financeiro com atividades religiosas ligadas à Igreja da Lagoinha, em Belo Horizonte.