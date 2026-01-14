PF apreende carros de luxo, relógios e até arma nas buscas relacionadas a Vorcaro

247 - A Polícia Federal intensificou, nesta quarta-feira (14), as ações da segunda fase da Operação Compliance Zero com a apreensão de diversos bens de alto valor durante o cumprimento de mandados judiciais. Entre os itens recolhidos estão carros de luxo, relógios, tablets, telefones celulares, carteiras sofisticadas e até uma arma de fogo, conforme mostram imagens divulgadas pelos investigadores.

A ação decorre de determinações do Supremo Tribunal Federal (STF) e integra uma investigação que apura crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais.

Ao todo, estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Além das buscas, a Justiça autorizou medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que superam R$ 5,7 bilhões, com o objetivo de interromper a atuação do grupo investigado e garantir a recuperação de ativos.

A Operação Compliance Zero é considerada uma das mais relevantes no campo dos crimes financeiros, envolvendo suspeitas de fraudes estruturadas no sistema financeiro e mecanismos sofisticados de ocultação de recursos.

Agente da Polícia Federal (Photo: Divulgação/PF) Divulgação/PF

Carro apreendido pela Polícia Federal (Photo: Divulgação/PF) Divulgação/PF