PF bloqueia mais de R$ 5,7 bilhões e apreende quase R$ 100 mil em espécie na Operação Compliance Zero

247 - A Polícia Federal deflagrou uma nova fase da Operação Compliance Zero, que resultou no bloqueio e sequestro de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões. A ofensiva inclui o cumprimento de dezenas de mandados de busca e apreensão e a apreensão de dinheiro em espécie, aprofundando investigações sobre supostos desvios financeiros e uso irregular de recursos aplicados em fundos de investimento, informa o G1. Segundo a investigação, durante o cumprimento das ordens judiciais foram apreendidos R$ 97,3 mil em espécie nos endereços dos alvos.

Ao todo, os policiais federais cumprem 42 mandados judiciais, incluindo buscas em imóveis ligados a Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, e a familiares próximos, como o pai, a irmã e o cunhado. As diligências se concentram principalmente em São Paulo, com alvos localizados inclusive na Avenida Faria Lima, um dos principais centros financeiros do país, além de ações nos estados da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

A operação também tem como alvos o empresário Nelson Tanure e o investidor João Carlos Mansur, ex-presidente da gestora de fundos Reag Investimentos. De acordo com a apuração, a Polícia Federal identificou um esquema que envolveria captação de recursos, aplicação em fundos e posterior desvio de parte desses valores para o patrimônio pessoal de Vorcaro e de seus parentes.

Durante a segunda fase da Compliance Zero, os agentes apreenderam veículos e diversos itens considerados relevantes para a investigação, além do dinheiro em espécie. As imagens divulgadas pela Polícia Federal mostram carros, documentos e outros bens recolhidos nos endereços vistoriados.

Em nota oficial, a defesa de Daniel Vorcaro afirmou que tomou conhecimento das medidas judiciais e reforçou a postura de colaboração do empresário com as autoridades. Segundo o comunicado, “a defesa de Daniel Vorcaro informa que tomou conhecimento da medida de busca e apreensão e reafirma que o Sr. Vorcaro tem colaborado integral e continuamente com as autoridades competentes. Todas as medidas judiciais determinadas no âmbito da investigação serão atendidas com total transparência”.

A nota acrescenta que a defesa ainda não teve acesso aos autos e que Vorcaro segue à disposição para prestar esclarecimentos. “O Sr. Vorcaro permanece à disposição para prestar esclarecimentos sempre que solicitado, reforçando seu interesse no esclarecimento completo dos fatos e no encerramento célere do inquérito”, diz outro trecho do texto.

Por fim, os advogados destacaram confiança no andamento do processo. “A defesa reitera confiança no devido processo legal e seguirá atuando nos autos para que as informações sejam tratadas de forma objetiva e dentro dos limites constitucionais”, conclui a nota. A investigação segue em andamento e novas informações devem ser divulgadas pelas autoridades.