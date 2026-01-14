PF prende cunhado de Daniel Vorcaro na segunda fase da operação Compliance Zero

247 - A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (14) a segunda fase da Operação Compliance Zero, que apura a existência de um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. A ofensiva inclui o cumprimento de mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao proprietário da instituição, o empresário Daniel Vorcaro, além de ações contra parentes próximos.

Entre os alvos está o cunhado de Vorcaro, Fabiano Campos Zettel, que foi preso no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, no momento em que se preparava para embarcar em um voo com destino ao exterior, segundo a CBN.

Fabiano Zettel já era alvo de um mandado de busca e apreensão. No entanto, durante a execução das ordens judiciais, os agentes decidiram pela detenção do investigado no aeroporto. Até o momento, a Polícia Federal não detalhou oficialmente o motivo específico que levou à prisão.

A segunda fase da Compliance Zero amplia o alcance das investigações, que miram não apenas o empresário Daniel Vorcaro, mas também pessoas de seu círculo familiar. Policiais federais também cumprem mandados de busca e apreensão em endereços localizados na região da Faria Lima, um dos principais centros financeiros da capital paulista.

Na etapa inicial da operação, Daniel Vorcaro chegou a ser detido igualmente no Aeroporto de Guarulhos, em circunstâncias semelhantes às registradas agora com seu cunhado. A Polícia Federal segue analisando documentos e materiais apreendidos para aprofundar as apurações sobre as suspeitas de irregularidades financeiras no Banco Master.