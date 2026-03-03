Caso Master: Zettel depositou R$ 3 milhões direto na conta de Bolsonaro, diz Valdemar

247 - O presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, confirmou em entrevista à Bandeirantes que o empresário Fabiano Zettel repassou R$ 3 milhões à campanha presidencial de Jair Bolsonaro em 2022. Segundo o dirigente, o montante foi transferido diretamente para a conta do então candidato, em meio às discussões que envolvem o caso Banco Master.

Ao comentar a caracterização de Zettel como “o maior doador”, Valdemar explicou que o rótulo decorre do valor destinado à campanha. “Quando eles falam que ele foi o maior doador, é porque ele deu 3 milhões na campanha do Bolsonaro, deu diretamente na conta do Bolsonaro. Na conta do partido também entrava dinheiro. E nós tivemos até doações de 7 milhões de uma pessoa só”, declarou.

Fabiano Zettel é citado como cunhado de Daniel Vorcaro, ligado ao Banco Master. Questionado sobre o silêncio de lideranças da direita — inclusive dentro do próprio PL — a respeito do caso, Valdemar reconheceu o repasse e procurou enquadrá-lo como doação regular de campanha.

A fala do dirigente explicita dois pontos centrais: a confirmação do depósito de R$ 3 milhões diretamente na campanha presidencial e a menção à entrada de recursos na conta do partido. Ao afirmar que “na conta do partido também entrava dinheiro”, o presidente do PL amplia o alcance político da discussão, que deixa de se restringir apenas ao financiamento eleitoral de Bolsonaro e passa a envolver também o fluxo de recursos destinados à legenda.