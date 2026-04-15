CCJ da Câmara mantém votação sobre fim da escala 6x1 após envio de projeto do governo

247 - Está mantida nesta quarta-feira (15) a votação, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, das PECs que tratam do fim da escala de trabalho 6x1 — modelo que prevê seis dias de trabalho para apenas um de descanso.

A votação ocorre após o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviar um projeto de lei à Câmara, em regime de urgência, prevendo o fim da escala 6x1. A previsão do líder do governo na Câmara, Paulo Pimenta, é de aprovação do novo projeto ainda no primeiro semestre.

Autora de uma das PECs, a deputada federal Erika Hilton disse na terça-feira (14) que a votação está mantida. "O Brasil não aguenta mais uma escala de trabalho exploradora e obsoleta. A economia só tem a ganhar", defendeu, criticando "números manipulados" colocados para contrariar a proposta. Ela falou durante o encontro virtual de Formação para Agentes Territoriais.

O relator na CCJ, Paulo Azi, disse mais cedo que seu parecer será favorável às propostas. A proposta de Erika Hilton foi apensada à outra, do deputado Reginaldo Lopes.