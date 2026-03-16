Celular de Vorcaro tem vídeos de orgias com líderes do centrão

247 - Parlamentares da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga irregularidades no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) afirmam ter encontrado vídeos íntimos atribuídos ao banqueiro Daniel Vorcaro, além de fotos de políticos em momentos de descontração, em um celular guardado em uma sala-cofre do Congresso Nacional. O aparelho, que pertence ao dono do Banco Master, está sob custódia da comissão e tem acesso restrito.

As informações foram divulgadas pela coluna do jornalista Igor Gadelha, do portal Metrópoles, segundo a qual integrantes da CPMI tiveram acesso ao conteúdo armazenado no dispositivo e relataram surpresa com o material encontrado.

De acordo com ao menos dois parlamentares que examinaram os arquivos, o aparelho reúne registros considerados sensíveis envolvendo o banqueiro e figuras da política nacional. Entre os conteúdos armazenados estariam vídeos íntimos do empresário e fotografias de caciques políticos em situações informais.

Segundo relatos feitos à coluna, a maior parte dos políticos que aparecem nas imagens é filiada a partidos do chamado Centrão e mantinha relação próxima com Vorcaro.

Diante do caráter delicado do material, a cúpula da CPMI decidiu reforçar as medidas de segurança. O celular e os arquivos extraídos dele estão armazenados em uma sala-cofre instalada no Congresso Nacional, destinada à guarda de documentos sigilosos ligados à investigação.

Para evitar vazamentos, parlamentares e assessores que precisam consultar o material não podem entrar no local com celulares ou dispositivos eletrônicos. O acesso ao conteúdo é limitado a integrantes autorizados da comissão.