Chamado de "louco", Eduardo Bolsonaro xinga governador do MT: "bosta"

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) reagiu neste domingo (9) às declarações do governador do Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil), que o chamou de “louco”. As críticas foram feitas após o parlamentar defender o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em meio à polêmica sobre tarifas comerciais.

Segundo o Metrópoles, Eduardo respondeu em vídeo divulgado nas redes sociais, no qual atacou o governador mato-grossense com palavras duras. “Senhor Mauro Mendes, se o senhor não tem coragem de chamar as coisas pelo nome, não me culpe pela sua frouxidão, porque se estou hoje vivendo no exílio é por causa de políticos bostas igual ao senhor”, afirmou o deputado. Ele ainda acusou Mendes de adotar uma postura covarde diante das perseguições que, segundo ele, atingem Jair Bolsonaro (PL) e sua família.

Eduardo Bolsonaro também defendeu Trump, ao justificar que o aumento de tarifas contra o Brasil teria origem em uma “perseguição política” a seu pai.

Em tom desafiador, Eduardo concluiu sua fala cobrando do governador uma atitude concreta em favor de Jair Bolsonaro. “Não vai adiantar ficar com esse discursinho dizendo ‘sou fiel ao Bolsonaro’, quando a sua não condiz com o que você fala”, disse.

As reações de Eduardo foram uma resposta direta às críticas de Mauro Mendes, que na semana anterior afirmou que o deputado “enlouqueceu” e está “falando merda” desde que se mudou para os Estados Unidos. “Está louco, está falando bobagem. Está lá nos Estados Unidos, longe da realidade. Fez uma lambança gigante quando defendeu o tarifaço do Donald Trump. Foi um grande equívoco que ele cometeu, e está cometendo outro. Ele está perdendo tempo de ficar calado”, declarou o governador.