Governador do MT sai em defesa de Tarcísio e diz que Eduardo Bolsonaro 'está louco' e 'fala merda'

247 - O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil), reagiu às declarações do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que vem criticando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Mendes afirmou que o parlamentar, que atualmente vive nos Estados Unidos, “enlouqueceu” e está “falando bobagem”.

A declaração foi publicada pelo site RDNews, após Mauro ser questionado sobre um vídeo em que Eduardo chama Tarcísio de “candidato do sistema” e afirma que uma eventual vitória dele não representaria a direita. O deputado chegou a insinuar que o governador paulista teria ligações com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

“Está louco, está falando bobagem”

Mauro Mendes não poupou críticas ao parlamentar e lamentou a postura do filho de Jair Bolsonaro (PL). “Está louco, está falando bobagem. Está lá nos Estados Unidos, longe da realidade. Fez uma lambança gigante quando defendeu o tarifaço do [presidente dos Estados Unidos] Donald Trump. Foi um grande equívoco que ele cometeu e está cometendo outro. Ele está perdendo tempo de ficar calado”, disse o governador mato-grossense, de acordo com a reportagem.

Mauro Mendes também afirmou que Jair Bolsonaro “deu uma grande contribuição” e que, em sua opinião, ele “está sendo injustiçado.” “Agora, o filho dele está falando merda lá nos Estados Unidos”, afirmou o governador.

Eduardo Bolsonaro ataca Tarcísio e fala em “sistema”

Em sua fala, Eduardo Bolsonaro afirmou: “O Tarcísio é o candidato do sistema, é o cara que o [Alexandre de] Moraes quer, que gostaria que fosse eleito, porque ele ainda viria com o apoio de Jair Bolsonaro. O meu pai foi posto numa prisão domiciliar, com tornozeleira, esculachado e sem rede social, por conta deste projeto. Bolsonaro não tem vontade livre [...] Ele se encontra na posição de sequestrado”. As declarações ampliaram o clima de tensão entre aliados da direita, expondo divergências internas sobre os rumos do grupo nas eleições de 2026.

Direita tenta se reorganizar para 2026

Com Jair Bolsonaro aguardando o julgamento de recursos no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado, a direita busca se reorganizar para a disputa presidencial de 2026. O nome de Tarcísio de Freitas é apontado como um dos mais viáveis no campo conservador, ao lado dos governadores Ratinho Júnior (Paraná) e Ronaldo Caiado (Goiás).