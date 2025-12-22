China critica "apreensão arbitrária" de petroleiros pelos EUA perto da Venezuela

247 - A China criticou nesta segunda-feira (22) a atuação dos Estados Unidos após a interceptação de navios petroleiros em águas internacionais próximas à costa da Venezuela. Segundo o governo chinês, a apreensão de embarcações de outros países de forma unilateral representa uma violação grave do direito internacional e reforça práticas consideradas ilegais por Pequim.

A posição foi expressa durante a coletiva diária do Ministério das Relações Exteriores da China. O porta-voz da chancelaria, Lin Jian, afirmou que o país se opõe a todas as sanções unilaterais e ilegais impostas por Washington e destacou o direito soberano da Venezuela de manter relações com outros países.

Durante a coletiva, Lin Jian ressaltou o apoio chinês a Caracas e defendeu o direito do país sul-americano de buscar parcerias internacionais. “A Venezuela tem o direito de se desenvolver de forma independente e de estabelecer uma cooperação mutuamente benéfica com outras nações. A China compreende e apoia a posição da Venezuela na defesa de seus direitos e interesses legítimos”, afirmou o porta-voz.

No domingo (21), autoridades informaram que os Estados Unidos interceptaram um petroleiro em águas internacionais ao largo da Venezuela. Caso a ação seja confirmada, trata-se da segunda operação do tipo registrada no fim de semana e da terceira em menos de duas semanas, segundo informações do setor marítimo.

A embarcação foi identificada como o Bella 1 por um grupo britânico de gestão de riscos marítimos, em conjunto com uma fonte de segurança marítima dos Estados Unidos. O navio, de grande porte e destinado ao transporte de petróleo bruto, foi incluído no ano passado na lista de sanções do Departamento do Tesouro norte-americano, sob a alegação de vínculos com o Irã.

De acordo com serviços especializados de monitoramento, o Bella 1 estava vazio quando se aproximava da costa venezuelana no domingo (21). Documentos internos da estatal venezuelana PDVSA indicam que a embarcação transportou petróleo da Venezuela para a China em 2021. Informações adicionais apontam que o petroleiro também já foi utilizado para o transporte de petróleo iraniano.