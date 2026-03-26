Clauro Bortoli, é reconduzido ao cargo de Procurador-Geral de Justiça Militar

247 - A Portaria PGR/MPU nº 27, de 24 de março de 2026, publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (25/3), reconduz o subprocurador-geral de Justiça Militar Clauro Roberto Bortolli ao cargo de Procurador-Geral de Justiça Militar para o biênio 2026-2028, com início de mandato a partir de 13 de abril de 2026.

O Dr. Bortolli, vem a ser o PGM que fez todas as representações dos cinco condenados do “núcleo crucial”, pelo STF e, ao fazê-lo, possibilitou, com as minúcias jurídicas apontadas nos textos das suas representações, que fossem abertos os processos no Superior Tribunal Militar (STM), que podem levar à perda de postos e patentes dos militares condenados. São eles: Jair Bolsonaro (o líder do golpe contra a democracia brasileira), os generais e ex-ministros Paulo Sérgio de Oliveira e Walter Braga Netto e o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier.

No documento, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, registra que a decisão reflete o resultado do processo eleitoral conduzido pelo Colégio de Procuradores de Justiça Militar, que apontou Clauro Bortolli como primeiro colocado da lista tríplice para o cargo.

A votação para formação de lista tríplice destinada à escolha do Procurador-Geral de Justiça Militar – biênio 2026-2028 foi realizada em 17 de março de 2026. Participaram do pleito, 79, dos 80 integrantes do Colégio de Procuradores de Justiça Militar. O subprocurador-geral de Justiça Militar Clauro Roberto de Bortolli obteve 68 votos, o procurador de Justiça Militar Soel Arpini, 17 votos, e foi registrado um voto em branco. Ressalte-se que os votantes podiam votar nos dois candidatos, o que foi verificado em 7 cédulas.

A cerimônia de recondução de Clauro Bortolli ao cargo de Procurador-Geral de Justiça Militar está prevista para o dia 17 de abril de 2026.