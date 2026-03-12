Cleitinho leva whisky Macallan ao Senado em protesto contra o STF

247 - O senador Cleitinho (Republicanos-MG) levou uma garrafa de whisky ao plenário do Senado Federal na noite de quarta-feira (11) como forma de protesto contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Durante discurso na tribuna, o parlamentar criticou autoridades que participaram de um evento realizado em Londres em 2024, no qual houve degustação do whisky Macallan.

Segundo o senador, os custos do evento e a presença de autoridades brasileiras levantam questionamentos sobre a origem dos recursos utilizados.

Ao justificar o protesto, Cleitinho mencionou que o encontro teria sido financiado pelo Banco Master, controlado à época pelo empresário Daniel Vorcaro. De acordo com documentos citados pela reportagem, o evento custou cerca de US$ 640.831,88, valor equivalente a aproximadamente R$ 3,2 milhões na cotação de abril de 2024.

Durante seu discurso no plenário, o senador pediu que o Senado analise o impeachment de ministros do Supremo e criticou o que considera um distanciamento entre autoridades e a realidade da população brasileira.

“[…] Esse dinheiro não é dele, não foi suado, não foi honesto. Esse dinheiro é do povo! Então, cabe agora aos senadores da República, tanto de esquerda quanto de direita, fazerem justiça neste país e pautarem o impeachment desses ministros o mais rápido possível”, afirmou Cleitinho.

O parlamentar também argumentou que um cidadão comum, que paga impostos de forma “suada e honesta”, não teria condições de financiar eventos desse porte para autoridades públicas. Na avaliação do senador, a situação representaria uma afronta à população.

Evento com degustação de whisky em Londres

O ministro do STF Alexandre de Moraes participou, em 25 de abril de 2024, de uma degustação do whisky Macallan em Londres. O encontro ocorreu no George Club, um clube privado localizado na região de Mayfair, considerada uma das áreas mais valorizadas da capital britânica.

A reunião teria durado cerca de duas horas. Além da degustação da bebida, os convidados também puderam fumar charutos durante o evento.

Conforme documentos que integram o material encaminhado pela Polícia Federal à CPMI do INSS, a degustação do whisky teve custo total de US$ 640.831,88. O valor corresponde a aproximadamente R$ 3,2 milhões na cotação do período.

Ao final do encontro, os convidados receberam uma garrafa de whisky Macallan como presente. A bebida, considerada uma das mais prestigiadas do mercado, possui preços que variam de cerca de R$ 1 mil para versões envelhecidas por 12 anos até mais de US$ 100 mil para edições raras, como a versão de 72 anos chamada “Genesis Decanter”.