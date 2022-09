Clima de derrota toma conta da campanha de Bolsonaro: "bateu o desespero"

Segundo Noblat, do Metrópoles, entre aliados de Lula o cenário é o oposto: "a palavra dita é 'renovada'. Do último final de semana para cá, os acontecimentos favoreceram Lula" edit

247 - Pesquisa Ipec (BR-01390/2022) divulgada na noite desta segunda-feira (12) levou "desespero" à campanha de Jair Bolsonaro, informa Ricardo Noblat, do Metrópoles. De acordo com o levantamento, o ex-presidente tem 51% dos votos válidos e venceria a eleição já no primeiro turno.

"Bolsonaro esperava crescer com os atos do 7 de Setembro, tidos como o último coelho da cartola do presidente. Essa expectativa não foi confirmada. O presidente segue estagnado, cercado de notícias ruins quando se detalha os números do levantamento", relata o jornalista.

"Bateu o desespero", diz ele sobre o clima na campanha bolsonarista.

Já na campanha de Lula o cenário é o oposto, de animação. "A palavra dita é 'renovada'", conta Noblat. A avaliação é de que os últimos acontecimentos políticos favoreceram o ex-presidente - "do infeliz vídeo de um bolsonarista que distruibui marmitas para pessoas em vulnerabilidade humilhando uma senhora que declarou voto em Lula ao reencontro de Marina Silva com Lula".

Acredita-se que, com isso, Lula conseguirá atrair eleitores "novos", ou seja, aqueles que podem migrar de Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) para o petista, além dos indecisos ou que pretendem anular seus votos.

