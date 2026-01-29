Com três candidatos, PSD se prepara para se dar bem em qualquer cenário, diz Helena Chagas

247 - A movimentação do PSD no tabuleiro político nacional indica uma estratégia de longo prazo voltada a maximizar ganhos independentemente do resultado eleitoral. A avaliação é da jornalista Helena Chagas, que analisou o reposicionamento do partido após a filiação do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e a consolidação de outros dois nomes presidenciáveis da legenda.

Segundo a jornalista, o partido comandado por Gilberto Kassab consegue, mais uma vez, manter-se competitivo em diferentes cenários políticos. A análise foi divulgada originalmente por Helena Chagas em seu perfil no X (antigo Twitter), onde ela comenta os bastidores da política nacional.

E o PSD de Kassab mais uma vez dá nó em pingo d’água p/se dar bem em qualquer cenário. Ao filiar Caiado, tem os principais candidatos da direita não bolsonarista, junto com Ratinho Jr e Eduardo Leite. Como quem tem três presidenciáveis não tem nenhum, vai mesmo é liberar os… — Helena Chagas (@helenachagas) January 29, 2026

“E o PSD de Kassab mais uma vez dá nó em pingo d’água para se dar bem em qualquer cenário”, escreveu a analista. Para ela, ao filiar Caiado, o partido passa a reunir “os principais candidatos da direita não bolsonarista, junto com Ratinho Jr. e Eduardo Leite”, ampliando seu leque de opções para a disputa presidencial.

Helena Chagas observa, no entanto, que a multiplicidade de nomes não significa necessariamente o lançamento de uma candidatura única. “Como quem tem três presidenciáveis não tem nenhum, vai mesmo é liberar os diretórios p/ apoiar quem quiserem — Lula ou Flavio”, afirmou, indicando que o PSD tende a adotar uma postura pragmática nos estados.

Na avaliação da jornalista, a cúpula do partido já trabalha com a expectativa de vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas sem fechar portas para outros grupos políticos. “Ganhe quem ganhar — e eles sabem q deve ser Lula — já compraram a roupinha para tomar posse em ministérios e estatais”, escreveu.

A análise também aponta para o horizonte de médio e longo prazo como o verdadeiro foco da estratégia. “Kassab sabe q o jogo de verdade é 30, e se prepara p/chegar (mais) forte até lá”, concluiu Helena Chagas, ao indicar que a atuação atual do PSD visa fortalecer a legenda para a disputa presidencial de 2030.