Comitiva da MBRF deixa Arábia Saudita após ataques no Oriente Médio e tensão regional

247 - Uma comitiva de empresários brasileiros do setor de varejo, liderada pela MBRF, antecipou em um dia o retorno da Arábia Saudita após a escalada dos ataques no Oriente Médio. O grupo, com mais de 100 integrantes, estava no país para visitas institucionais e agendas na operação local da companhia quando houve bombardeios envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã.

As informações foram publicadas pelo Valor Econômico, que relatou os impactos logísticos enfrentados pela delegação brasileira. Segundo a reportagem, a aeronave inicialmente negociada para o retorno foi requisitada de última hora pelo governo saudita, o que obrigou a reorganização da viagem.

A cidade de Riad e a Província Oriental da Arábia Saudita foram atingidas por um ataque realizado pelo Irã no sábado (28). Diante do aumento das tensões e da intensificação dos bombardeios, o presidente do conselho de administração da MBRF, Marcos Molina, decidiu fretar um voo com destino a Londres no domingo (1º), já que não havia disponibilidade de aeronave fretada diretamente para o Brasil.

Parte da comitiva ainda permanecia em Londres nesta segunda-feira (2), aguardando embarque em voos comerciais para o Brasil, com previsão de chegada ao país na terça-feira (3).

Uma fonte ouvida pelo Valor afirmou: “O Molina até conseguiu um avião para levar o grupo diretamente ao Brasil, porém, na última hora, o governo da Arábia Saudita requisitou a aeronave”. Procurada pela reportagem, a empresa não se manifestou até a publicação da nota original.

O grupo brasileiro opera a Sadia Halal, subsidiária da MBRF Arabia, com centros de distribuição e estrutura logística em Riad e em outros países do Golfo. A comitiva participou de eventos e visitas técnicas ao longo da semana, incluindo encontros institucionais com lideranças empresariais. Marcos dos Santos, conhecido como Marquinhos Molina, chairman da Sadia Halal e CEO da operação regional, acompanhou a programação.

A Sadia Halal foi criada em 2025 a partir de uma joint venture entre a MBRF e a Halal Products Development Company (HPDC), subsidiária integral do Public Investment Fund (PIF), fundo soberano da Arábia Saudita. Avaliada em US$ 2 bilhões, a transação envolveu fábricas e centros de distribuição na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos, além de empresas de distribuição no Catar, Kuwait e Omã.

As operações do grupo abrangem países que estão entre os 12 já afetados pelos ataques no Oriente Médio. Entre janeiro e setembro de 2025, a unidade da MBRF na região registrou vendas de US$ 1,6 bilhão e passou a ocupar posição estratégica na expansão internacional da companhia. Marquinhos Molina reside atualmente na Arábia Saudita e concentra sua atuação na consolidação dos negócios no Golfo.