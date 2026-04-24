Confira as 27 plataformas de mercado preditivo bloqueadas pelo governo

247 - O governo federal anunciou nesta sexta-feira (24) o bloqueio de 27 plataformas de mercado preditivo que operavam no Brasil em desacordo com a legislação. A medida atinge empresas nacionais e internacionais e integra uma ofensiva para conter atividades consideradas ilegais e com potencial de ampliar o endividamento das famílias brasileiras.

As informações foram divulgadas pelo Ministério da Fazenda, conforme noticiado pela Broadcast. Segundo a pasta, as plataformas não seguem as regras aplicáveis às apostas esportivas regulamentadas no país, o que impede qualquer possibilidade de regularização.

Durante coletiva no Palácio do Planalto, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que a irregularidade vai além da ausência de pagamento de outorga. “O mercado preditivo, da forma como oferece seu produto, viola a lei aprovada pelo Congresso, executada pela secretaria de prêmios e apostas, portanto o produto oferecido por essas plataformas, em desacordo com a lei, não é passível de regularização. O bloqueio é por desconformidade geral, não só pelo pagamento de outorga”, disse.

O ministro reforçou que não há alternativa para adequação. “Quando há desconformidade, não há possibilidade de correção pelo pagamento de outorga”, afirmou.

Veja a lista das plataformas bloqueadas

O Ministério da Fazenda divulgou os nomes das 27 plataformas atingidas pela medida:

PredictIt

Palpita

Cravei

Previsao

Véspera

Palpitano

PRÉVIAS – Plataforma de Mercado Preditivo

Predict

ProphetX

Prediction Market

Robinhood OG Prediction Markets & Real-Time Odds

Fanatics Markets

Novig

Hedgehog Markets

IBKR ForecastTrader

Voxfi

Futuriza

Eu Já Sabia

Mercados Preditivos

MercadoPred

Palpitada

Pliks

PolySwipe

PRED Exchange

Ruckus Market

Stride

Polymarket

Kalshi

Inicialmente, o governo informou que 28 plataformas haviam sido bloqueadas, mas posteriormente corrigiu o número para 27.

Governo amplia restrições ao setor

Além do bloqueio das plataformas, o governo também anunciou a proibição da venda de derivativos relacionados a eventos esportivos, políticos, sociais, culturais e de entretenimento.