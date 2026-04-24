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      Confira as 27 plataformas de mercado preditivo bloqueadas pelo governo

      Lista inclui sites como Polymarket e Kalshi, apontados pelo governo como ilegais e fora da regulação das apostas no Brasil

      Apostas online (Foto: Reprodução/Getty Images)

      247 - O governo federal anunciou nesta sexta-feira (24) o bloqueio de 27 plataformas de mercado preditivo que operavam no Brasil em desacordo com a legislação. A medida atinge empresas nacionais e internacionais e integra uma ofensiva para conter atividades consideradas ilegais e com potencial de ampliar o endividamento das famílias brasileiras.

      As informações foram divulgadas pelo Ministério da Fazenda, conforme noticiado pela Broadcast. Segundo a pasta, as plataformas não seguem as regras aplicáveis às apostas esportivas regulamentadas no país, o que impede qualquer possibilidade de regularização.

      Durante coletiva no Palácio do Planalto, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que a irregularidade vai além da ausência de pagamento de outorga. “O mercado preditivo, da forma como oferece seu produto, viola a lei aprovada pelo Congresso, executada pela secretaria de prêmios e apostas, portanto o produto oferecido por essas plataformas, em desacordo com a lei, não é passível de regularização. O bloqueio é por desconformidade geral, não só pelo pagamento de outorga”, disse.

      O ministro reforçou que não há alternativa para adequação. “Quando há desconformidade, não há possibilidade de correção pelo pagamento de outorga”, afirmou.

      Veja a lista das plataformas bloqueadas

      O Ministério da Fazenda divulgou os nomes das 27 plataformas atingidas pela medida:

      PredictIt

      Palpita

      Cravei

      Previsao

      Véspera

      Palpitano

      PRÉVIAS – Plataforma de Mercado Preditivo

      Predict

      ProphetX

      Prediction Market

      Robinhood OG Prediction Markets & Real-Time Odds

      Fanatics Markets

      Novig

      Hedgehog Markets

      IBKR ForecastTrader

      Voxfi

      Futuriza

      Eu Já Sabia

      Mercados Preditivos

      MercadoPred

      Palpitada

      Pliks

      PolySwipe

      PRED Exchange

      Ruckus Market

      Stride

      Polymarket

      Kalshi

      Inicialmente, o governo informou que 28 plataformas haviam sido bloqueadas, mas posteriormente corrigiu o número para 27.

      Governo amplia restrições ao setor

      Além do bloqueio das plataformas, o governo também anunciou a proibição da venda de derivativos relacionados a eventos esportivos, políticos, sociais, culturais e de entretenimento.

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