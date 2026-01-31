Consumo de energia elétrica cresce 0,2% no Brasil em 2025, indica EPE

247 - O consumo de energia elétrica no Brasil registrou leve crescimento em 2025 na comparação com o ano anterior, refletindo comportamentos distintos entre os principais segmentos econômicos e diferenças regionais relevantes. O resultado foi sustentado principalmente pela maior demanda residencial, em um cenário de estabilidade geral do mercado elétrico nacional.

No acumulado do ano, a demanda total por eletricidade aumentou 0,2%, somando 562.659 gigawatts-hora (GWh), ante 561.716 GWh em 2024. O avanço modesto do consumo foi puxado pelas residências, enquanto outros setores apresentaram desempenho desigual.

A demanda residencial cresceu 1,5% em 2025, alcançando 179.155 GWh. O consumo industrial também teve variação positiva, com alta de 0,5% e total de 198.727 GWh. Já o setor comercial registrou retração de 1,7% no ano, com consumo de 102.289 GWh.

A análise por submercados mostra que o Norte liderou a expansão do consumo, com aumento de 5,6% em 2025, para 53.458 GWh. O Sul apresentou alta de 0,3%, totalizando 104.081 GWh. Em sentido oposto, o Nordeste teve queda de 0,2%, com consumo de 84.996 GWh, enquanto o Sudeste/Centro-Oeste recuou 0,4%, somando 317.616 GWh no ano.

No recorte mensal, em dezembro, o consumo de energia elétrica no país cresceu 0,5% em relação ao mesmo mês de 2024, atingindo 47.616 GWh. O resultado foi influenciado principalmente pelo aumento da demanda das residências, que avançou 4,1% no mês, para 15.857 GWh.

O setor comercial também registrou leve crescimento em dezembro, de 0,5%, totalizando 9.001 GWh. A indústria, por sua vez, apresentou redução de 3,3% na demanda por eletricidade no período.

Entre os submercados, o Norte teve aumento de 4,0% no consumo em dezembro, para 4.611 GWh. O Sudeste/Centro-Oeste registrou elevação de 0,7% na demanda. No Sul, o consumo cresceu 0,2%, alcançando 8.598 GWh, enquanto no Nordeste houve queda de 0,3%, para 7.385 GWh.

O comportamento dos sistemas isolados também mudou ao longo do ano. Após a conexão do Estado de Roraima ao Sistema Interligado Nacional, em setembro de 2025, o consumo desses sistemas apresentou queda de 48,2% em dezembro, na comparação com o mesmo mês do ano anterior, quando o estado ainda não estava integrado ao restante do país.