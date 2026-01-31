Conta de luz segue sem cobrança adicional com bandeira verde em fevereiro

247 - Os consumidores brasileiros não terão custos extras na fatura de energia elétrica no mês de fevereiro. O sistema de bandeiras tarifárias seguirá no patamar verde, o que indica um cenário positivo para a geração de eletricidade e dispensa qualquer acréscimo nas contas de luz.

A confirmação foi divulgada pela Agência Gov, que informou a manutenção da bandeira verde após a melhora das condições hidrológicas observadas ao longo da segunda metade de janeiro. O aumento das chuvas contribuiu para a recuperação dos níveis dos reservatórios das usinas hidrelétricas em diversas regiões do país.

De acordo com as informações, os reservatórios localizados nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte apresentaram evolução significativa, resultado de um volume de chuvas superior ao registrado na primeira quinzena do mês. Esse cenário reduz a necessidade de acionamento das usinas termelétricas, cuja geração tem custo mais elevado.

Com a manutenção da bandeira verde, não há cobrança adicional por quilowatt-hora consumido, o que alivia o orçamento das famílias e mantém as tarifas em um patamar mais estável. O resultado reflete o equilíbrio entre oferta e demanda de energia no sistema elétrico nacional.

O modelo de bandeiras tarifárias foi implementado em 2015 com o objetivo de informar de forma mais transparente o custo real da geração de energia elétrica. O mecanismo leva em consideração fatores como a disponibilidade de recursos hídricos, a expansão das fontes renováveis e o uso de diferentes matrizes de geração.

Mesmo com o cenário favorável, a orientação das autoridades do setor elétrico é para que o consumo de energia seja feito de maneira consciente. A redução de desperdícios e o uso eficiente dos recursos contribuem para a sustentabilidade do sistema e ajudam a manter a estabilidade das tarifas nos próximos meses.