CPMI do INSS convoca Daniel Vorcaro, do Banco Master

247 - A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS marcou para o dia 5 de fevereiro o depoimento do empresário Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. A convocação foi anunciada pelo presidente da comissão, senador Carlos Viana (Podemos-MG), que confirmou a data e os nomes dos convocados por meio de uma publicação em rede social.

Segundo o senador, além de Vorcaro, também foi convocado Luiz Félix Cardamone Neto. Ao comunicar a decisão, Viana afirmou: “Comunicamos ao Brasil que Daniel Vorcaro e Luiz Félix Cardamone Neto foram convocados para comparecer nesta quinta-feira, dia 5 de fevereiro, perante a CPMI do INSS”.

Na mesma manifestação pública, o presidente da CPMI ressaltou que a comissão pretende avançar nas apurações sem obstáculos jurídicos que impeçam o esclarecimento dos fatos. “A CPMI seguirá adotando todas as medidas legais cabíveis para assegurar que ninguém se esconda atrás de decisões provisórias e que os fatos sejam plenamente esclarecidos diante do povo brasileiro”, declarou o senador.

Carlos Viana também informou que, no caso do empresário Maurício Camisotti, a comissão atua para tentar reverter um habeas corpus que o desobriga de comparecer ao colegiado. De acordo com o senador, a convocação do bancário havia sido aprovada ainda na última reunião da CPMI em 2025.

Além das convocações, os integrantes da comissão aprovaram a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático de Daniel Vorcaro. A medida faz parte do conjunto de instrumentos utilizados pela CPMI para aprofundar as investigações relacionadas às suspeitas envolvendo o INSS e instituições financeiras.