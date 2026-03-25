Cunhado de Vorcaro, Zettel troca defesa e sinaliza possível delação

247 - A defesa do advogado, pastor e empresário Fabiano Zettel sofreu uma mudança significativa após a saída de três advogados responsáveis por sua representação em processos que tramitam no Supremo Tribunal Federal (STF). Zettel é citado em investigações relacionadas ao chamado Caso Master e chegou a ser preso no âmbito da Operação Compliance Zero, que apura suspeitas de fraudes financeiras ligadas ao banco de Vorcaro, relata Ana Flor, do G1.

De acordo com nota divulgada pela equipe jurídica, “os advogados Maurício Campos Jr., Juliano Brasileiro e João Victor Assunção deixaram a defesa de Fabiano Zettel por motivo de foro íntimo. Os advogados apresentaram petição de substabelecimento no STF ao advogado Celso Vilardi, que seguirá com a defesa”.

Nos bastidores, contudo, a saída dos profissionais estaria relacionada a divergências quanto à estratégia jurídica adotada no caso. Houve discordância especialmente em relação à possibilidade de colaboração com as autoridades, o que teria motivado o rompimento entre os advogados e o investigado.

Zettel é alvo de investigações que envolvem movimentações financeiras suspeitas. Um dos pontos apurados indica que ele teria recebido R$ 190 milhões provenientes de um fundo sob investigação. O caso segue em análise no STF, onde as medidas judiciais e estratégias de defesa continuam sendo discutidas.

A substituição da equipe jurídica ocorre em um momento sensível do processo, marcado por decisões estratégicas que podem influenciar diretamente o andamento das investigações e eventuais desdobramentos judiciais envolvendo o empresário.