Decisão sobre prisão domiciliar de Bolsonaro envolveu sigilo, atuação de familiares e de Tarcísio

247 - A concessão de prisão domiciliar humanitária por 90 dias ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), foi resultado de uma intensa articulação política e familiar, além da análise de informações médicas tratadas em sigilo.

A decisão foi tomada após uma série de movimentos nos bastidores que envolveram aliados próximos e autoridades.Segundo informações publicadas pelo jornal O Estado de S. Paulo, o processo que embasou a decisão incluiu reuniões com o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, além do envio de relatórios médicos do hospital DF Star, onde Bolsonaro está internado desde 13 de março.

Articulação política e familiar nos bastidores

A mobilização para garantir a transferência do ex-presidente para prisão domiciliar contou com a atuação direta de familiares e aliados políticos. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o advogado Paulo Cunha Bueno estiveram com Moraes no dia 17 para tratar do tema. Dias depois, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também abordou a questão com o ministro durante compromissos institucionais no STF.

Na mesma semana, Moraes solicitou formalmente ao hospital DF Star, por meio de um processo sigiloso, informações atualizadas sobre o estado de saúde do ex-presidente. O prontuário enviado reforçou a gravidade do quadro clínico já divulgado anteriormente.

Um aliado próximo de Bolsonaro, citado pela reportagem, afirmou que os dados médicos apresentados foram determinantes para a decisão judicial.

Estado de saúde pressionou decisão do STF

Bolsonaro foi internado com sintomas como febre alta, queda na saturação de oxigênio, sudorese e calafrios. Exames confirmaram o diagnóstico de broncopneumonia bacteriana, de provável origem aspirativa — condição associada à entrada de líquidos nas vias respiratórias.

A situação clínica elevou a pressão sobre o ministro Alexandre de Moraes, responsável pela decisão que havia condenado o ex-presidente a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também atuou diretamente no processo. Na segunda-feira, 23, ela se reuniu com Moraes para reforçar o pedido de domiciliar, destacando a necessidade de cuidados contínuos durante o sono. Relatos indicam preocupação com episódios de refluxo gástrico e risco de broncoaspiração, especialmente em razão dos efeitos sedativos de medicamentos utilizados.

Restrições rigorosas

Apesar da autorização para cumprir pena em casa, a decisão do STF incluiu restrições rigorosas. Moraes determinou a suspensão de visitas por 90 dias, com exceção de familiares diretos — como Michelle, filhos e filhas — além de advogados e equipe médica.

Na decisão, o ministro justificou a medida como necessária para garantir um ambiente controlado durante a recuperação, reduzindo riscos de infecção e complicações como sepse.

A limitação de visitas gerou reação negativa entre aliados do ex-presidente. O ex-vereador Carlos Bolsonaro criticou a decisão nas redes sociais:

“É óbvio que fico extremamente aliviado em finalmente ver meu pai em casa, podendo ser cuidado de forma mais adequada, aumentando sua possibilidade de sobreviver frente a tantas comorbidades médicas expostas ao longo de meses. Mas isso não pode ser tratado como justiça e nem celebrado como tal, frente a um processo repleto de ilegalidades”.

Impacto político e eleitoral da decisão

Lideranças do PL avaliam que as restrições impostas pelo STF têm impacto direto na atuação política de Bolsonaro. A impossibilidade de receber visitas durante três meses coincide com um período estratégico para articulações eleitorais, especialmente na formação de chapas para as eleições de outubro.

O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), afirmou: “Esse é o único objetivo da proibição de visitas a ele. Atrapalhar as articulações políticas”.

No Senado, Rogério Marinho (RN) e Carlos Portinho (RJ) também criticaram a decisão. Portinho declarou: “Obviamente foi para tirá-lo das articulações: ‘Olha, você vai pra casa, mas fica afastado da política’. Bolsonaro hoje é refém do Alexandre de Moraes. Não existe isso de regular visitas”.

Nos bastidores, aliados avaliam que Michelle Bolsonaro tende a ganhar maior protagonismo político, já que será a principal interlocutora do ex-presidente durante o período de isolamento. A leitura é de que a limitação de contato contribuiu para ruídos recentes dentro do campo político da direita, agravados pela dificuldade de comunicação direta com Bolsonaro enquanto esteve preso.