Declaração de Valdemar sobre cobrança de milhões a Vorcaro agrava crise de Flávio Bolsonaro e expõe racha no PL

247 – A declaração do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, sobre o encontro entre o senador Flávio Bolsonaro e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro abriu uma nova crise na pré-campanha presidencial do partido e aprofundou a divisão interna entre a ala bolsonarista e o chamado PL “raiz”.

Segundo reportagem do Valor Econômico, Valdemar afirmou em entrevista à GloboNews que Flávio teria procurado Vorcaro para “ver se conseguia o restante do dinheiro” prometido para financiar o filme Dark Horse, sobre Jair Bolsonaro. A fala contradiz a versão apresentada pelo senador, que havia dito ter buscado o ex-banqueiro para “botar um ponto final” na parceria.

A relação entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro foi revelada pelo Intercept Brasil, que divulgou conversa em que o senador pede recursos ao ex-banqueiro para bancar o filme. Desde então, aliados da família Bolsonaro avaliam que Valdemar ampliou o desgaste político do pré-candidato e forneceu munição a adversários.

Sem citar Valdemar, Fabio Wajngarten criticou a exposição pública do caso. “Muitos que juram nunca falar com a imprensa são continuamente expostos em contradições, vazamentos, criando embaraços desnecessários”, escreveu no X. Ele também afirmou: “Marqueteiros, assessores que deveriam proteger e promover com braço de ferro, evitando tudo isso acima, são marionetes dissimuladas de seus caciques empregadores. Mais vale o silêncio na sala, a cara amarrada antes do que o prejuízo depois”.

Do outro lado, aliados de Valdemar afirmam que ele “nunca falou com Flávio sobre o financiamento do filme” e reclamam da falta de participação do PL “raiz” na condução da pré-campanha, especialmente na comunicação. Uma pessoa próxima ao dirigente avaliou que as recentes mudanças na equipe de marketing foram traumáticas: “Essas mudanças são traumáticas”.

Após a repercussão, Valdemar publicou vídeo nas redes sociais dizendo que sua fala “ficou um pouco confusa” e negou ter conhecimento prévio da relação de Flávio com Vorcaro. “Só soube depois, eu não sabia disso”, afirmou. “Não conversei com ele sobre esse assunto, não conversei esse assunto com ele”, acrescentou.

A crise já foi explorada por adversários políticos. O pré-candidato Renan Santos afirmou que “Valdemar entregou Flávio” e questionou a versão do senador: “Quer dizer que Flávio mentiu e não foi até Vorcaro para dizer ‘não fale mais comigo depois que virou bandido’ Foi para cobrar valores? Ele mudou a versão”. Em seguida, perguntou: “Qual favor Flávio fez para receber doações secretas?”.

O PT, por meio do deputado Lindbergh Farias, apresentou uma notícia de fato para que a Polícia Federal apure as declarações de Valdemar sobre a suposta cobrança de dinheiro feita por Flávio a Vorcaro.

Flávio Bolsonaro nega irregularidades e sustenta que se reuniu com Vorcaro, após a primeira prisão do ex-banqueiro em 2025, para encerrar a questão do financiamento do filme.