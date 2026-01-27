Defesa chama de "mentira" rumor sobre delação de Daniel Vorcaro

247 - O advogado Pierpaolo Bottini, responsável pela defesa do banqueiro Daniel Vorcaro, negou que seu cliente esteja negociando um acordo de delação premiada no âmbito das investigações conduzidas pela Polícia Federal. Segundo a coluna Dinheiro e Negócios, do Metrópoles, o defensor afirmou que as informações que circularam recentemente não correspondem à realidade do caso e qulificou como “mentira”a existência de qualquer negociação para colaboração premiada.

Defesa rebate rumores sobre colaboração premiada

A negativa ocorre em meio ao avanço das apurações da Operação Compliance Zero, que investiga supostas fraudes financeiras envolvendo a compra de carteiras de crédito estimadas em R$ 12 bilhões do banco Master pelo Banco de Brasília (BRB). As autoridades analisam possíveis irregularidades relacionadas à estrutura e à execução da operação.

Prisão, medidas cautelares e investigação em andamento

Daniel Vorcaro foi preso pela Polícia Federal em 17 de novembro de 2025, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Ele permaneceu detido por 12 dias e, posteriormente, passou a cumprir medidas cautelares determinadas pela Justiça, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica. No curso da investigação, Vorcaro prestou depoimento à Polícia Federal em 30 de novembro de 2025.