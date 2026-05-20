Defesa de Fábio Luís deve pedir arquivamento em investigação do INSS

247 - A defesa de Fábio Luís Lula da Silva, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deve pedir o arquivamento da investigação da Operação Sem Desconto, que apura suspeitas de fraudes em descontos do INSS. As informações são da coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo.

Segundo os advogados de Fábio Luís, o depoimento prestado pela empresária Roberta Luchsinger à Polícia Federal reforçou a tese de que o ele não participou das irregularidades investigadas. A operação investiga suspeitas de descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS entre 2019 e 2024.

Defesa aponta ausência de provas

Roberta afirmou em seu depoimento à Polícia Federal que apresentou Fábio Luís ao empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, antes da deflagração da operação. No entanto, ela negou que o filho do presidente tenha recebido recursos ou atuado em negócios ligados ao mercado de canabidiol.

O advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do grupo Prerrogativas e responsável pela defesa de Fábio Luís ao lado de Guilherme Suguimori, afirmou que o depoimento reforça a inexistência de participação do cliente no caso.

“[O depoimento] não foi uma surpresa, ele apenas reafirmou que Fábio Luís nunca recebeu um único recurso sequer derivado da prestação de serviços que Roberta celebrou com o então empresário Antônio Carlos Camilo Antunes [o Careca do INSS]”, disse o advogado.

O advogado também afirmou que Fábio Luís “não é, nunca foi, nem poderia ser alvo direto dessas investigações”, disse. Segundo Marco Aurélio de Carvalho, a defesa avalia pedir o arquivamento da investigação por “absoluta ausência de provas”.

PF investigou hipótese de sociedade oculta

A Polícia Federal chegou a levantar a hipótese de que Lulinha pudesse ser sócio oculto de Antônio Carlos Camilo Antunes, tese negada pela defesa. Ainda de acordo com o advogado, o filho do presidente colaborou com as investigações desde o início e colocou seus sigilos à disposição da Justiça antes mesmo da quebra autorizada pelo ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF).

Defesa compara caso ao de Flávio Bolsonaro

Marco Aurélio de Carvalho também comparou o caso envolvendo Fábio Luís às investigações relacionadas ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Segundo ele, as diferenças entre as posturas do presidente Lula e de Jair Bolsonaro (PL) em relação aos filhos seriam “oceânicas”.

De acordo com o advogado, Lula orientou o filho a colaborar com as autoridades, enquanto Bolsonaro teria tentado “blindar” Flávio Bolsonaro durante investigações conduzidas em seu governo.

O defensor afirmou ainda que, em sua avaliação, o caso deixou de representar desgaste político para Lula e passou a funcionar como um “trunfo” para a campanha presidencial de 2026, por permitir comparações entre as famílias dos dois líderes políticos.

Marco Aurélio também ironizou a atuação da oposição na CPMI do INSS e afirmou que a insistência na quebra de sigilo de Lulinha acabou fortalecendo a defesa ao expor a inexistência de irregularidades.