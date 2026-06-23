Defesa de primo de Vorcaro contesta versão da PF sobre fuga em carrinho de golfe

247 - A defesa de Felipe Cançado Vorcaro apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma perícia particular que contesta a conclusão da Polícia Federal (PF) sobre uma suposta fuga do investigado em um carrinho de golfe antes do cumprimento de mandados da Operação Compliance Zero. Segundo relatório encaminhado pela PF à Corte, o primo de Daniel Vorcaro teria deixado sua residência em Trancoso, na Bahia, pouco antes da chegada dos agentes. A conclusão foi baseada em imagens captadas pelas câmeras de segurança da propriedade.

Segundo a CNN Brasil, a investigação aponta que um dos indivíduos registrados nas imagens, identificado como "P1", apresentaria características físicas semelhantes às de Felipe Vorcaro. A PF apontou que ele teria saído da residência em um carrinho de golfe momentos antes da ação policial.

A perícia apresentada pela defesa sustenta, entretanto, que o homem identificado como "P1" não seria Felipe Vorcaro, mas Kelson de Oliveira, pai da esposa do investigado e hóspede da residência na ocasião. O segundo indivíduo filmado seria Eduardo Phillipe Dantas Cunha Melo, também hospedado no local.

Os peritos responsáveis pelo laudo atribuíram grau "-1" para a hipótese de que o indivíduo P1 seja Felipe Vorcaro e grau "-2" para a hipótese de que o indivíduo P2 seja o investigado. Segundo a metodologia utilizada, essas classificações representam contradição fraca e moderada à hipótese de identidade.

Questionamentos à análise da PF

O documento também afirma que as próprias imagens de segurança mostram o retorno do carrinho de golfe à residência pouco tempo após a chegada dos agentes federais.

"Corroborando o equívoco policial tem-se a conclusão técnica também constante do parecer anexo de que as próprias imagens das câmeras de segurança mostram o mesmo carrinho de golfe retornando à residência pouco tempo após a chegada dos agentes da Polícia Federal, com exatamente as mesmas duas pessoas em seu interior", contestam os advogados.

Além da questão da identidade dos indivíduos, a perícia questiona a interpretação da PF sobre uma suposta tentativa de evasão. Segundo os peritos, a conclusão estaria baseada em uma coincidência temporal entre a saída do veículo e a chegada dos agentes, sem que isso necessariamente demonstre relação causal entre os fatos.

O laudo também argumenta que a análise da Polícia Federal foi realizada a partir de imagens estáticas selecionadas, e não dos vídeos originais das câmeras de segurança. Na avaliação dos especialistas contratados pela defesa, essa limitação comprometeria a confiabilidade de conclusões definitivas sobre a identidade das pessoas registradas.

Por fim, o documento afirma que as características observadas nas imagens não permitem associar Felipe Vorcaro aos indivíduos identificados como P1 e P2. Segundo os peritos, os elementos morfológicos analisados tenderiam, ao contrário, a afastar essa hipótese.