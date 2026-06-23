Defesa de primo de Vorcaro contesta versão da PF sobre fuga em carrinho de golfe
Laudo particular afirma que homem visto nas imagens era Kelson de Oliveira, sogro de Felipe Vorcaro
247 - A defesa de Felipe Cançado Vorcaro apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma perícia particular que contesta a conclusão da Polícia Federal (PF) sobre uma suposta fuga do investigado em um carrinho de golfe antes do cumprimento de mandados da Operação Compliance Zero. Segundo relatório encaminhado pela PF à Corte, o primo de Daniel Vorcaro teria deixado sua residência em Trancoso, na Bahia, pouco antes da chegada dos agentes. A conclusão foi baseada em imagens captadas pelas câmeras de segurança da propriedade.
Segundo a CNN Brasil, a investigação aponta que um dos indivíduos registrados nas imagens, identificado como "P1", apresentaria características físicas semelhantes às de Felipe Vorcaro. A PF apontou que ele teria saído da residência em um carrinho de golfe momentos antes da ação policial.
A perícia apresentada pela defesa sustenta, entretanto, que o homem identificado como "P1" não seria Felipe Vorcaro, mas Kelson de Oliveira, pai da esposa do investigado e hóspede da residência na ocasião. O segundo indivíduo filmado seria Eduardo Phillipe Dantas Cunha Melo, também hospedado no local.
Os peritos responsáveis pelo laudo atribuíram grau "-1" para a hipótese de que o indivíduo P1 seja Felipe Vorcaro e grau "-2" para a hipótese de que o indivíduo P2 seja o investigado. Segundo a metodologia utilizada, essas classificações representam contradição fraca e moderada à hipótese de identidade.
Questionamentos à análise da PF
O documento também afirma que as próprias imagens de segurança mostram o retorno do carrinho de golfe à residência pouco tempo após a chegada dos agentes federais.
"Corroborando o equívoco policial tem-se a conclusão técnica também constante do parecer anexo de que as próprias imagens das câmeras de segurança mostram o mesmo carrinho de golfe retornando à residência pouco tempo após a chegada dos agentes da Polícia Federal, com exatamente as mesmas duas pessoas em seu interior", contestam os advogados.
Além da questão da identidade dos indivíduos, a perícia questiona a interpretação da PF sobre uma suposta tentativa de evasão. Segundo os peritos, a conclusão estaria baseada em uma coincidência temporal entre a saída do veículo e a chegada dos agentes, sem que isso necessariamente demonstre relação causal entre os fatos.
O laudo também argumenta que a análise da Polícia Federal foi realizada a partir de imagens estáticas selecionadas, e não dos vídeos originais das câmeras de segurança. Na avaliação dos especialistas contratados pela defesa, essa limitação comprometeria a confiabilidade de conclusões definitivas sobre a identidade das pessoas registradas.
Por fim, o documento afirma que as características observadas nas imagens não permitem associar Felipe Vorcaro aos indivíduos identificados como P1 e P2. Segundo os peritos, os elementos morfológicos analisados tenderiam, ao contrário, a afastar essa hipótese.