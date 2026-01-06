Defesa pede que Bolsonaro seja levado ao hospital após queda em cela da PF

247 - A defesa de Jair Bolsonaro (PL) solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) autorização para que ele seja retirado da cela especial onde está detido na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, e encaminhado a um hospital. O pedido foi apresentado após Bolsonaro sofrer uma queda durante a madrugada, com impacto na cabeça e suspeita de traumatismo craniano.

Os advogados afirmam que a situação representa “risco concreto e imediato” à saúde do ex-mandatário, levando em conta seu histórico clínico recente. No requerimento encaminhado ao STF, a defesa pede a remoção imediata para uma unidade hospitalar, com a realização de exames clínicos e de imagem, acompanhamento da equipe médica particular e escolta policial.

Pedido da defesa ao Supremo

Os advogados destacam que, em casos de emergência médica, já existe autorização prévia concedida pelo ministro Alexandre de Moraes para que Bolsonaro seja levado a um hospital sem necessidade de nova decisão judicial. No entanto, neste episódio específico, a avaliação inicial feita pela Polícia Federal não indicou urgência.

A defesa sustenta que a suspeita de traumatismo craniano exige exames mais detalhados, que não poderiam ser realizados na unidade policial, o que motivou o pedido formal ao Supremo.

Avaliação médica e posição da Polícia Federal

Em nota oficial, a Polícia Federal informou que Bolsonaro recebeu atendimento médico ainda na superintendência. “Na manhã desta terça-feira (6/1), o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu atendimento médico após relatar à equipe de plantão que havia sofrido uma queda durante a madrugada. O médico da Polícia Federal constatou ferimentos leves e não identificou necessidade de encaminhamento hospitalar, sendo indicada apenas observação”, afirmou a corporação. Integrantes da PF, ouvidos sob reserva, confirmaram que o atendimento ocorreu no local e minimizaram a gravidade do episódio.

Médico particular defende transferência hospitalar

O médico Cláudio Birolini, integrante da equipe médica de Bolsonaro, defendeu a transferência do ex-mandatário para o hospital DF Star, em Brasília. Segundo ele, Bolsonaro sofreu um traumatismo cranioencefálico leve. “Em vista da situação em que ele se encontra, quedas com traumatismos são uma de nossas maiores preocupações. Já havíamos alertado sobre esse risco”, afirmou. De acordo com Birolini, o impacto na cabeça torna necessária a realização de exames clínicos e de imagem em ambiente hospitalar.

Relato de Michelle Bolsonaro e versão da PF

A queda foi divulgada inicialmente pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que relatou nas redes sociais que o ex-mandatário teve uma crise de soluços enquanto dormia, caiu e bateu a cabeça em um móvel. Ela também afirmou que, por estar detido em uma sala especial da Polícia Federal, o atendimento médico teria ocorrido apenas no momento da visita. Michelle esteve na superintendência da PF na manhã desta terça-feira e declarou aguardar esclarecimentos sobre como foram prestados os primeiros socorros ao ex-mandatário.