Delegado do 8/1 é nomeado para o gabinete de Moraes no STF

247 - O delegado da Polícia Federal Fábio Alvarez Shor, que conduziu as investigações relacionadas à tentativa de golpe liderada por Jair Bolsonaro (PL), foi nomeado para atuar no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A nomeação foi oficializada nesta terça-feira (10) por meio de ato assinado pelo presidente da Corte, ministro Edson Fachin, informa Manoela Alcântara, do Metrópoles.

A transferência do delegado ocorreu após solicitação do próprio Moraes à Polícia Federal. O ofício encaminhado à corporação pediu a cessão de Shor para trabalhar diretamente no gabinete do ministro, relator do processo da trama golpista no STF.

Fábio Shor ganhou projeção dentro da Polícia Federal ao liderar investigações relacionadas aos atos e articulações que resultaram no indiciamento de Jair Bolsonaro, em novembro de 2024. Na conclusão do inquérito, o delegado apontou o ex-presidente como líder da tentativa de golpe e o enquadrou pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa.

Antes da nomeação para o STF, Shor ocupava o cargo de chefe da Divisão de Investigações e Operações, vinculada à Diretoria de Inteligência Policial (DIP) da Polícia Federal. Ele foi designado para a função em fevereiro de 2025 pelo diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues.

Dentro da Polícia Federal, o delegado é conhecido pelo perfil técnico e discreto. Antes de assumir a chefia da divisão ligada à Diretoria de Inteligência Policial, ele atuava na área de Contrainteligência da instituição.