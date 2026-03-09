Eduardo Bolsonaro defende a prisão de Alexandre de Moraes

247 - O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) defendeu publicamente a prisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes em meio às repercussões sobre o caso envolvendo o Banco Master. O posicionamento ocorreu após menções a supostas conexões entre o magistrado e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master e investigado em um esquema de fraudes financeiras.

Na publicação, Eduardo Bolsonaro afirmou que não considera o impeachment como medida adequada contra o ministro do STF e defendeu diretamente a prisão do magistrado. “Moraes não merece impeachment, mas sim ser preso - e isto ocorrerá. Porém, até lá precisamos sobreviver. E é por isso que faço este apelo público ao Governador @ratinho_jr, que sei ser uma pessoa do bem. Ratinho, o senhor pode fazer justiça, agora”, escreveu.

A manifestação também incluiu um apelo direcionado ao governador do Paraná, Ratinho Jr., citado pelo ex-parlamentar como alguém que poderia atuar diante da situação. O comentário foi publicado na rede social X.

As declarações de Eduardo Bolsonaro ocorrem em meio às discussões públicas envolvendo investigações relacionadas ao Banco Master e ao empresário Daniel Vorcaro, caso que tem gerado repercussões no meio político e institucional.