Depois de Barroso, Alexandre de Moraes entra na mira das Forças Armadas: 'não deveria entrar no ringue'

247 - Integrantes das Forças Armadas aliados de Jair Bolsonaro afirmaram que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes "está perdendo a mão" e que não deveria "entrar no ringue". A informação foi publicada nesta quarta-feira (18) pela coluna de Bela Megale, no jornal O Globo.

O juiz foi responsável por determinar na última sexta-feira (13) a prisão do presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, acusado de participação em um esquema de milícia digital.

Antes da prisão do seu aliado, Bolsonaro havia ameaçado Moraes, no dia 5 de agosto, ao dizer que "a hora dele vai chegar". O motivo foi a decisão do ministro pela inclusão de Bolsonaro no inquérito fake news por causa dos ataques sem provas à confiabilidade das urnas eletrônicas.

No mesmo dia, 5, Moraes afirmou na rede social que "ameaças vazias e agressões covardes não afastarão o Supremo Tribunal Federal de exercer, com respeito e serenidade, sua missão constitucional de defesa e manutenção da Democracia e do Estado de Direito".

Bolsonaro tem atacado integrantes do Supremo em um contexto de investigações contra ele e também por causa das posições contrárias de magistrados aos ataques dele à confiabilidade das urnas eletrônicas. Além de Moraes, o ministro Luís Roberto Barroso tem sido outro alvo de Bolsonaro.

No dia 6 deste mês, Bolsonaro chamou Barroso de "filho da puta" e, no dia 9 de julho, disse que o ministro é "imbecil" e "idiota".

O presidente do STF, Luiz Fux, criticou no dia 5 as ofensas de Bolsonaro. "Nos últimos dias, o presidente da República tem reiterado ofensas e ataques de inverdades a integrantes desta Corte, em especial os ministros Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Sendo certo que, quando se atinge um dos integrantes, se atinge a Corte por inteiro", disse o magistrado em pronunciamento.

