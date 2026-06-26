Deputada de Roraima é alvo da PF por suspeita de lavagem de dinheiro

247 - A Polícia Federal apreendeu o equivalente a R$ 240 mil na residência da deputada estadual Tayla Peres (Republicanos), em Roraima, durante a Operação Testa de Ferro, deflagrada nesta sexta-feira (26). Segundo o jornal O Globo, parte do dinheiro encontrado estava em dólares.

A operação investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro por meio da aquisição, circulação e revenda de veículos. Por determinação da Justiça Federal, foram expedidos 16 mandados de busca e apreensão, cumpridos em 11 endereços ligados aos investigados.

PF aponta indícios de ocultação patrimonial

De acordo com a Polícia Federal, as investigações indicam que o grupo investigado teria utilizado pessoas interpostas para ocultar patrimônio e dissimular a origem de recursos financeiros.

"As investigações apontam indícios de utilização de pessoas interpostas para ocultação patrimonial e para dissimulação da origem de recursos, além de movimentações financeiras incompatíveis e de transações envolvendo veículos sem aparente justificativa econômica", informou a corporação.

Os investigadores apuram ainda movimentações financeiras consideradas incompatíveis com a capacidade econômica dos envolvidos, além de negociações de veículos que, segundo a PF, não apresentam justificativa econômica aparente.

Defesa nega qualquer prática criminosa

Em nota divulgada nas redes sociais, o advogado Diego Rodrigues, que representa a deputada, afirmou que ainda não teve acesso ao conteúdo da investigação. "A defesa, contudo, afirma com convicção que a deputada Tayla Peres e os demais investigados não praticaram qualquer conduta criminosa".

Até o momento, não há denúncia formal oferecida pelo Ministério Público nem decisão judicial que atribua responsabilidade criminal à parlamentar.

Candidata a vice-governadora dias antes da operação

Tayla Peres disputou a eleição suplementar para o governo de Roraima no último fim de semana como candidata a vice-governadora na chapa encabeçada por Soldado Sampaio (Republicanos). A chapa foi derrotada pelo ex-prefeito de Boa Vista Arthur Henrique (PL).

A eleição suplementar foi convocada após a cassação da chapa eleita em 2022 por abuso de poder político e econômico. O então governador Antonio Denarium (Republicanos) renunciou antes da conclusão do julgamento, enquanto o vice-governador Edilson Damião (União Brasil) perdeu o mandato.