Deputado bolsonarista pede vistas e adia votação do fim da escala 6x1

247 - O deputado federal Mauricio Marcon (PL-RS) pediu vistas durante o debate desta segunda-feira (25) sobre o fim da escala de trabalho 6x1 na comissão especial da Câmara dos Deputados dedicada à análise da proposta de emenda à Constituição (PEC).

A próxima sessão da comissão especial foi convocada para quarta-feira (27), às 10h, anunciou o presidente do colegiado, Alencar Santana (PT-SP). Sua intenção é levar a PEC à votação na quarta-feira. Santana afirmou que o pedido de vistas é um direito regimental.

“Amanhã não iremos debater com os deputados o tema que não podemos levar a voto. Amanhã teremos uma reunião de escuta de movimentos e entidades, a partir das 14h, aqui neste plenário”, disse.

A intenção do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), é votar a PEC em plenário ainda nesta semana. Em caso de aprovação, o texto seguirá para o Senado Federal.