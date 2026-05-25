PEC do fim da escala 6x1 dará prazo para regularizar categorias especiais, diz relator

247 - O deputado federal Leo Prates (Republicanos-BA), relator da PEC do fim da escala 6x1, afirmou nesta segunda-feira (25) que seu parecer buscará incorporar à legislação categorias profissionais que hoje atuam à margem da Constituição.

Antes da sessão da comissão especial que discute o tema, o parlamentar detalhou a jornalistas pontos do relatório e afirmou que a proposta prevê atualização de leis e convenções coletivas.

“O ideal é que categorias que não estão com a Constituição sejam incorporadas na lei”, declarou. Segundo ele, trabalhadores da Petrobras que atuam embarcados por 15 dias, profissionais do transporte fluvial no Amazonas e trabalhadores que embarcam em voos internacionais estão entre os casos que exigem regulamentação específica. “Essas regras não estão regularizadas e estamos trazendo para a lei, por meio do PL do governo”, afirmou.

Leo Prates disse ainda que será estabelecido um prazo para adequação das categorias. “O teto é de 1 mês para fazer os parâmetros dessas categorias”, explicou. O deputado acrescentou que “não vou quebrar o estado das pessoas que precisam de transporte e atenção” e destacou que a regulamentação deverá ocorrer “através de lei ordinária ou de convenção coletiva, não falamos de acordo individual”.

O relator também informou que o texto dará “60 dias a partir da promulgação para atualização de todas convenções coletivas e leis ordinárias”. Segundo ele, atualmente existem “14 leis que regulam categorias no Congresso” e todas “terão que ser atualizadas”. “Essas categorias estão fora da Constituição e terão de ser trazidas para dentro do projeto de lei do governo”, disse.

"O regramento geral será realizado pelo projeto de lei do governo", concluiu o deputado.