Deputado jogou celulares pela janela durante operação da PF

247 - A Polícia Federal apreendeu celulares que teriam sido jogados pela janela durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no apartamento funcional do deputado federal Antônio Leocádio dos Santos (MDB-PA), conhecido como Antônio Doido, informa Andréia Sadi, do G1. A ação ocorreu nesta terça-feira (16) e faz parte de uma operação que mira supostos desvios de recursos públicos.

O parlamentar está entre os alvos da Operação Igapó, deflagrada para investigar a atuação de uma organização criminosa suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo verbas públicas.

De acordo com a Polícia Federal, os investigados teriam desviado recursos provenientes de emendas parlamentares e de cofres estaduais por meio de fraudes em processos licitatórios. Após o desvio, os valores seriam utilizados para o pagamento de vantagens indevidas e para a ocultação de patrimônio, caracterizando, segundo os investigadores, crimes financeiros em larga escala.

Durante as diligências no imóvel funcional do deputado, agentes da PF localizaram celulares no gramado do prédio. Segundo informações apuradas, os aparelhos teriam sido arremessados pela janela no momento da ação policial. A Polícia Federal registrou a cena em vídeo, documentando a localização dos dispositivos fora do apartamento.

Além dos celulares, os policiais também encontraram dinheiro em espécie dentro do imóvel. O material apreendido será analisado no âmbito da investigação, que busca identificar a extensão do esquema, o fluxo dos recursos desviados e a participação de cada um dos envolvidos.