Derrubada do veto ao PL da Anistia vai beneficiar autores de crimes hediondos, diz Lindbergh

247 - O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) alertou neste sábado que a derrubada do veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao PL da Anistia pode reduzir penas de crimes hediondos e beneficiar condenados por delitos graves.

“Na próxima quinta, marcaram a derrubada do veto que o presidente Lula fez àquele projeto de dosimetria, que é anistia para o Bolsonaro. A pena dele cai de sete anos fechado para dois anos e quatro meses. Só que para isso, eles diminuem essas penas de crimes hediondos”, declarou.

Segundo Lindbergh, a proposta altera o tempo mínimo de cumprimento de pena. “Tá aqui, olha. Em crimes hediondos, por exemplo, o cumprimento mínimo de pena cairia de 70% para 40% no caso de réus primários. No caso de crimes hediondos com resultado de morte, o percentual recuaria de 75% para 50%”, afirmou.

Na sequência, ele ampliou as críticas ao impacto das mudanças. “Crime hediondo, pessoal. Como esse discurso dele sempre foi falso, traficantes, os amigos milicianos do Flávio Bolsonaro, Fernandinho Beira Mar, Marcola, todo mundo beneficiado. E tem mais”, disse.

O deputado também abordou disputas políticas envolvendo comissões parlamentares de inquérito. “Esses bolsonaristas dizem que querem CPI do Master. Olha, nós assinamos duas CPIs. Não é deles. Assinamos duas CPIs. Eles fizeram um acordão. Fizeram um acordão para não falar no assunto. Vão ficar tudo caladinhos. Porque na sessão do Congresso, eles podiam pedir para que a CPI fosse lida. É um acordão vergonhoso que vai beneficiar a criminalidade brasileira”, declarou.