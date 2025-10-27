Desânimo cresce entre bolsonaristas após reunião Lula-Trump

247 - Aliados de Jair Bolsonaro (PL) têm demonstrado crescente desânimo com os rumos do chamado “trumpismo” e seus reflexos no Brasil. Em público, os bolsonaristas tentaram minimizar o encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas nos bastidores o sentimento é de frustração e desconforto com o resultado da investida internacional conduzida por Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Segundo a coluna da jornalista Clarissa Oliveira, da CNN Brasil, interlocutores próximos à família Bolsonaro reconhecem que a reunião entre Lula e Trump, ocorrida no domingo (26), representou um revés importante, especialmente para o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Fontes ouvidas sob reserva afirmam que o episódio foi recebido com “melancolia e ressentimento”, inclusive em relação a membros da equipe de Trump, apontados por alguns como responsáveis por facilitar o encontro entre os dois presidentes.

Críticas internas e ressentimentos

Entre os nomes citados como alvo de críticas está o advogado de Donald Trump, Martin de Luca. Embora se mantenha como uma voz crítica ao governo brasileiro, de Luca é acusado por aliados de Bolsonaro de ter contribuído para viabilizar a aproximação entre Lula e o líder republicano norte-americano. A percepção de traição gerou incômodo entre bolsonaristas que apostavam em um alinhamento estratégico com o trumpismo.

Ainda segundo a reportagem, há incerteza sobre os próximos passos de Eduardo Bolsonaro. Um interlocutor próximo ao deputado afirmou considerar improvável seu retorno imediato ao Brasil, uma vez que o parlamentar enfrenta investigações na Justiça. Mesmo assim, o filho do ex-presidente não teria desistido de disputar as eleições do próximo ano — ou, em alternativa, apoiar uma eventual candidatura de seu irmão, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), ao Palácio do Planalto.

Reação pública e disputa eleitoral

Nas redes sociais, tanto Eduardo quanto Flávio Bolsonaro reagiram ao encontro entre Lula e Trump com críticas e tentativas de esvaziar sua importância política. Em entrevista ao âncora Gustavo Uribe, da CNN Brasil, Flávio afirmou que o presidente Lula teme enfrentar o ex-mandatário nas urnas. “Luiz mentiu, Bolsonaro foi assunto na reunião. E mais: se Bolsonaro fosse página virada, Luiz não teria tanto medo de disputar as eleições contra ele em 2026”, declarou o senador.