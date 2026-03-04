Doador de Tarcísio e Bolsonaro e cunhado de Vorcaro, Zettel é alvo da PF

247 - Fabiano Zettel, empresário e pastor ligado à Igreja Batista da Lagoinha em Belo Horizonte, tornou-se um dos alvos da terceira fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal nesta quarta-feira (4). Cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, Zettel teve a prisão preventiva decretada pela Justiça, mas até o momento não foi localizado pelas autoridades, segundo Mirelle Pinheiro, do Metrópoles.

A mesma operação também resultou na prisão de Vorcaro em São Paulo, de onde foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal na capital paulista. A investigação mira um suposto esquema bilionário que envolveria fraudes financeiras, corrupção e lavagem de dinheiro no sistema financeiro.

Segundo os investigadores, o grupo sob suspeita teria atuado na emissão e negociação de títulos de crédito fraudulentos. Esses instrumentos teriam sido usados para movimentar grandes volumes de recursos e sustentar operações de lavagem de capitais.

O nome da operação, Compliance Zero, faz referência à suposta ausência de mecanismos eficazes de controle interno nas instituições investigadas. De acordo com a apuração, essa falta de fiscalização teria permitido a prática de crimes financeiros como gestão fraudulenta, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro.

Além dos mandados de prisão, a Justiça autorizou o cumprimento de 15 ordens de busca e apreensão em endereços localizados nos estados de São Paulo e Minas Gerais.

Bloqueio bilionário e medidas judiciais

Por determinação do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), foram autorizadas medidas de sequestro e bloqueio de bens que podem alcançar até R$ 22 bilhões. Também foram expedidas ordens de afastamento de cargos públicos e de apreensão de documentos e equipamentos eletrônicos.

A investigação aponta indícios da prática de diversos crimes, entre eles corrupção, lavagem de dinheiro, invasão de dispositivos informáticos, ameaças e irregularidades financeiras relacionadas ao mercado de crédito.

O Banco Central participa da apuração oferecendo apoio técnico na análise de movimentações financeiras e operações consideradas suspeitas no sistema bancário.

Empresário, pastor e investidor

Casado com Natália Vorcaro Zettel, irmã do banqueiro Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel é considerado por investigadores e pessoas próximas ao grupo empresarial como um aliado do empresário em negócios e investimentos.

Além de advogado e pastor, ele já integrou a Igreja Bola de Neve e atualmente mantém ligação com a Igreja Batista da Lagoinha.

No meio corporativo, Zettel ganhou projeção ao fundar a Moriah Asset, fundo de private equity criado em 2023 e voltado a investimentos no setor de wellness, que abrange academias, alimentação saudável, suplementos e produtos ligados ao mercado de bem-estar.

A gestora tem sede no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo, e mantém operações também em Belo Horizonte. Por meio do fundo, Zettel investiu em empresas como o Grupo Frutaria, academias de alto padrão, marcas de suplementos e alimentos funcionais e a rede de açaí Oakberry. O portfólio da Moriah Asset ultrapassa R$ 1,8 bilhão.

Atuação política e financiamento de campanhas

Fabiano Zettel também ganhou destaque no cenário político ao atuar como financiador de campanhas eleitorais. Ele foi o sexto maior doador das eleições de 2022.

O empresário foi ainda o maior doador pessoa física das campanhas de Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao governo de São Paulo e de Jair Bolsonaro (PL), contribuindo com recursos para ambos os candidatos naquele pleito.